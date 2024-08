Bakan Kurum: İnşaatlarını başlattığımız konut 296 bin 755'e ulaştı

Bakan Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi'nde yaptırılan deprem konutlarını inceledi.

İncelemesinin ardından gazetecilere açıklama yapan Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ilk anından itibaren devletin tüm birimlerinin sahada olduğunu söyledi.

Kurum, vatandaşlara verilen sözlerin tutulması için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "Aklımız, fikrimiz her zaman deprem bölgesinde oldu. Kalbimiz buradaki afetzedelerle birlikte attı." diye konuştu.

Söz verdikleri gibi vatandaşları bir an bile yalnız bırakmadıklarını vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"11 ilimizde inşaatlarını başlattığımız konut 296 bin 755'e ulaşmıştır. Hamdolsun şu ana kadar 76 bin konutumuzu bitirip İskenderun'da, Hatay'da, Malatya'da, Gaziantep'te, Kahramanmaraş'ta vatandaşlarımıza teslim ettik. 45 gün içinde 21 bin konutumuzun yeniden inşa sürecini başlattık, ihalelerimizi yaptık. Eylül ayında 24 bin konutu daha bitirip teslim sayımızı inşallah 100 bine ulaştırmış olacağız. Dün de 17 Ağustos'un 25'inci yılında 11 ilimize yayılan tam 25 bin 1 konutumuzun temellerini attık ve süratle hareket edip vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi yıl sonuna kadar en az 200 bin konutun teslimi için çalışmalarımızı yürüteceğiz ve inşallah 2025 yılı geldiğinde depremzede kardeşlerimizin yeni yuvalarına, bereketli iş yerlerine kavuştuğu günlere inşallah hep birlikte şahitlik edeceğiz."

- HATAY'DA EYLÜLDE 12 BİN 259 YENİ KONUT TESLİM EDİLECEK

Kurum, Hatay'da yapılan konut çalışmalarına ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Hatay'ımızda 11 bin 366 yuvamızı bugüne kadar teslim ettik. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın inşallah teşrifleriyle eylül ayında hep birlikte 12 bin 259 yeni konutumuzu daha Hatay özelinde teslim etmiş olacağız ve inşallah teslim edilen konut sayımızı inşallah eylül itibarıyla 23 bin 625'e ulaştırmış olacağız."

Antakya, Defne, İskenderun, Altınözü, Kırıkhan, Reyhanlı ve Samandağ ilçelerinde 152 bin 486 konutun çalışmalarının hızla devam ettiğini dile getiren Kurum, vatandaşların aynı mahallede, komşularıyla yaşamaya devam edeceğini, bölgenin kültürel ve sosyal yaşamının korunacağını anlattı.

- ASİ NEHRİ KIYISINDAKİ ÇALIŞMALAR

Kurum, Asi Nehri'nin doğu ve batısına yeni yeşil alanlar ve yürüyüş yolları kazandırılacağını, bilim insanlarının önerileri doğrultusunda yaptıkları yeni planlamayı çok önemsediklerini söyledi.

Çalışmayı en kısa sürede tamamlayıp vatandaşların hizmetine sunacaklarını ifade eden Kurum, "Burada daha önce yaşayan vatandaşlarımızı da mağdur etmeden alanda en yakın yere onları taşımak suretiyle oradaki doğal güzellikten yine eskisi gibi faydalanmalarını sağlamış olacağız." dedi.

Hazırladıkları projelerle Antakya'nın tarihi alanlarının ihyasını gerçekleştireceklerini belirten Kurum, "Burada Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Kurtuluş Caddesi'nde tescilli yapılarımızın restorasyonlarını, yeniden ihya çalışmalarını gerçekleştirecek. Tescilli olmayan yapılarda da Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı olarak vatandaşımızla el ele verip inşallah eski Hatay bölgesini hep birlikte hayata geçiriyor olacağız."

Kurum, nehrin batısında da çalışmaları süratle devam ettirdiklerini belirterek, "Büyük yıkıma uğrayan Asi Nehri'nin çevresinde kalan bölgede caddelerimizi, sokaklarımızı inşallah eski tarihi hüviyetine ve silüetine kavuşturuyor olacağız."dedi.

- İSKENDERUN SAHİL PROJESİ

Kurum, İskenderun ilçesi sahilinde depremden sonra 80 santimetreye kadar çökme yaşandığını anımsattı.

Bölgede çalışma yürüttüklerini aktaran Kurum, şunları anlattı:

"Ulaştırma Bakanlığımız deniz dibindeki tahkimatı gerçekleştirdi. Ancak sahilimizde İskenderun güzelliğini yansıtacak ve vatandaşımızın sahille, denizle birleşmesini sağlayacak bir projeyi de inşallah gerçekleştiriyor olacağız. Bugün bu müjdeyi de tüm Hatay'a, İskenderun'a vermek istiyorum. Biz sahilimizi korumak, oradaki tarihi yapıları gün yüzüne çıkarmak, ağaçlarımızı, doğal yapıyı korumak suretiyle İskenderun Sahil Projemizi inşallah hızlandıracağız ve bu projemizle hem sahil ile şehir arasındaki güvenliği sağlamış olacağız hem de denizden buradaki doğal güzelliklerden tüm Hatay'ın istifade etmesine imkan vermiş olacağız. Bu proje kapsamında burada tescilli olmayan ama yıllardır gölgesinde oturduğumuz, serinlediğimiz ağaçlarımızı, oradaki bitkisel dokuyu da koruyarak gelecek nesillere inşallah aktarıyor olacağız."

Kurum, Türkiye Yüzyılı'nda şehirleri afetlere karşı dirençli yapmaya kararlı olduklarını, bunun yolunun da deprem bölgesinin ihya edilmesinden geçtiğini dile getirdi.

Bu konudaki gayretlerinin depremzedeler tarafından yakından takip edildiğini belirten Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Başta deprem bölgesi olmak üzere ülkemizde tek bir sağlıksız yapı kalmayıncaya kadar, deprem bölgesindeki az önce ziyaret ettiğimiz gibi tüm ailelerimizin yüzü gülene kadar burada olacağız. Aklımız, fikrimiz burada olacak. 2 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın görevi tevdi etmesinden yaklaşık 45-50 gün geçti. Biz ikinci Hatay ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Her ay bu ziyaretleri gerçekleştireceğiz. Ekiplerimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız her an vatandaşımızın, milletimizin yanında olacak ve milletimize ne söz verdiysek o sözleri tutmak için bu kadrolar, ekipler gece gündüz çalışmaya devam edecektir."

İncelemede Vali Mustafa Masatlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve bazı milletvekilleri yer aldı.