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Bakan Kurum, Isparta'da temaslarda bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Isparta İl Başkanlığı ile MHP Isparta İl Başkanlığını ziyaret etti.

IHA24 Haziran 2022 Cuma 17:54 - Güncelleme:
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Isparta'da programlarını sürdüren Bakan Murat Kurum, Isparta Valisi Aydın Baruş'u ziyaret etti. Burada, kurum müdürleriyle yaklaşık bir saat toplantı yapan Murat Kurum, daha sonra AK Parti Isparta İl Başkanı Vekili Ömer Parlak'ı ziyaret etti.

MHP Isparta İl Başkanı Hasan Basri Sönmez'i de ziyaret eden Bakan Kurum'a, Ispartaspor forması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğrafının yer aldığı tablo hediye edildi.

Bakan Murat Kurum ardından Isparta Kültür Merkezi'nde düzenlenen Karaağaç Millet Bahçesi, İlk Fidan Dikimi ve Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

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