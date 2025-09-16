Bakan Kurum, kara propagandaya geçit vermedi: Onlar konuşur biz üretiriz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bazıları boş tartışmalarla vakit kaybediyor. Her teslimat töreninde 'nerede deprem konutları', 'konutlar bitmeyecek' diyerek kara propaganda yapıyorlar. Milletimizin kafasını bulandırmaya çalışıyorlar. Ama vatandaşımız hakikati görüyor. Onlar konuşuyor, biz eser üretiyoruz" dedi.

Kahramanmaraş'ta sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremleri sonrası yürütülen çalışmaları ve yatırımları anlattı. Konuşmasında Kahramanmaraş'ın her karış toprağının imanla mücadele eden kahramanların hatırasını taşıdığını vurgulayan Kurum, "Bugün de aynı ruhla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında dimdik duran ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna gönülden sahip çıkan yiğit insanların şehri olmuştur. Emin olun bunu Kahramanmaraş'ın her sokağında, her mahallesinde hissedebilirsiniz. İşte bu yüzden siz kıymetli Maraşlı kardeşlerimizle kucaklaşmanın eşsiz mutluluğunu yaşıyoruz ve sizlerle gurur duyuyoruz" dedi.

'DEPREM BÖLGESİ AYAĞA KALKANA KADAR AYRILMAYACAĞIZ'

Kahramanmaraş'ın depremde en ağır yıkımı yaşayan illerin başında geldiğini belirten Kurum, "Depremin ilk anından itibaren bakanlıklarımız, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve gönüllülerimizle birlikte sahadaydık. İlk saat, ilk dakika itibarıyla vatandaşımızın yanında olduk. O günden bu yana Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Maraş'ımızı ve diğer 10 ilimizi ayağa kaldırmak için 2 bin 200'ü aşkın mimar, mühendis, işçi kardeşimizle gece gündüz çalıştık. Hem inşaat seferberliğini başlattık hem de topyekûn bir milletin yeniden diriliş hareketine omuz verdik. Ve buradan bir kez daha söz veriyoruz, evine, işine kavuşmayan tek bir vatandaşımızı bırakmayacağız. Deprem bölgesi ayağa kalkana kadar da Maraş'tan ve diğer illerimizden ayrılmayacağız" ifadelerini kullandı.

"BİZİM SİYASETİMİZ LAFIN DEĞİL, ESERİN SİYASETİDİR"

Deprem bölgesinde hayata geçirilen projeleri anlatan Kurum, "Neşeyle oynayacak, gençlerimizin spor yapacağı, ailelerimizin huzurla vakit geçireceği parklar, bahçeler, spor alanları ve millet bahçeleri inşa ediyoruz. Yeniden ayağa kaldırdığımız her şehirde Türkiye Yüzyılı'nın geleceğini taşıyacak modern, iklim dostu ve güvenli yaşam alanları oluşturuyoruz. Bizim siyasetimiz lafın siyaseti değil, eserin siyasetidir. Bugüne kadar milletimize verdiğimiz tüm sözleri yerine getirdik, hiçbir işimizi yarım bırakmadık. Başladığımız her projeyi tamamladık ve milletimizin hizmetine sunduk" dedi.

"MİLLETİMİZİN KAFASINI BULANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Bakan Kurum, deprem konutları üzerinden yapılan eleştirilere de değinerek, "Bazıları boş tartışmalarla vakit kaybediyor. Her teslimat töreninde 'nerede deprem konutları', 'konutlar bitmeyecek' diyerek kara propaganda yapıyorlar. Milletimizin kafasını bulandırmaya çalışıyorlar. Ama vatandaşımız hakikati görüyor. Onlar konuşuyor, biz eser üretiyoruz. Onlar umutsuzluk yayıyor, biz milletimizin duasını alacak eserlerle umut inşa ediyoruz. Bizim onlarla aramızdaki en büyük fark budur. Ve biz bu anlayışla eser üretmeye, hizmet yapmaya, vatandaşımızı kucaklamaya, en zor günlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz. İnşallah yeni eserlerimizi, yeni hizmetlerimizi de Kahramanmaraş'ımıza, 81 ilimize ve 85 milyon vatandaşımıza kazandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.