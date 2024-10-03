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Bakan Kurum: Kentsel dönüşümde vizyon projelerden birine Trabzon Ortahisar'da imza attık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümde vizyon projelerden birine Trabzon Ortahisar'da imza attıklarını ifade etti.

3 Ekim 2024 Perşembe 17:30 - Güncelleme:
Bakan Kurum: Kentsel dönüşümde vizyon projelerden birine Trabzon Ortahisar'da imza attık
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Bakan Kurum sosyal medya hesabından kentsel dönüşüm projelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Çömlekçi mahallemizde yatay mimariyle konutlarımızı, iş yerlerimizi ve otoparkımızı tamamladık" ifadelerini kullandı.

Kurum ayrıca, "Çevre düzenlemesini de yaparak Trabzon'umuza modern, doğayla iç içe ve örnek bir yaşam alanı kazandırdık. En güzelini hak eden insanımız için daha güzellerini yapmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

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