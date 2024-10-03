Bakan Kurum: Kentsel dönüşümde vizyon projelerden birine Trabzon Ortahisar'da imza attık

Bakan Kurum sosyal medya hesabından kentsel dönüşüm projelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Çömlekçi mahallemizde yatay mimariyle konutlarımızı, iş yerlerimizi ve otoparkımızı tamamladık" ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşümde vizyon projelerden birine Trabzon Ortahisar'da imza attık.



Çömlekçi mahallemizde yatay mimariyle konutlarımızı, iş yerlerimizi ve otoparkımızı tamamladık.



Çevre düzenlemesini de yaparak Trabzon'umuza modern, doğayla iç içe ve örnek bir yaşam alanı... pic.twitter.com/c5NX0JmKeb — Murat KURUM (@murat_kurum) October 3, 2024

Kurum ayrıca, "Çevre düzenlemesini de yaparak Trabzon'umuza modern, doğayla iç içe ve örnek bir yaşam alanı kazandırdık. En güzelini hak eden insanımız için daha güzellerini yapmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.