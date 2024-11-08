Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bakanlığının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen bütçe görüşmelerinde konuştu. CHP'lilere seslenen Bakan Kurum, İzmir Körfezi'nin kirli deniz suyunu TBMM'ye getirerek çevre felaketini bir kez daha gözler önüne serdi.

KİRLİ SUYU KOMİSYONA GETİREREK CHP'LİLER SESLENDİ

Körfezin kirli deniz suyunu şişe ile komisyona getiren Bakan Kurum, "Bu suyu İzmir körfezindeki oradaki kirliliği görmekten imtina eden, bu acı tablo karşısında tek bir açıklama dahi yapmayan siyasilere deniz kirliliğini daha iyi anlatmak için getirdik. Artık İzmir körfezimizde büyük bir çevre felaketi yaşandığını, körfezin içindeki tüm canlılarla birlikte can çekiştiğini, her saat başı binlerce balığın öldüğünü görmenin vakti gelmiş, hatta geçmiştir." dedi.

"OKSİJEN MİKTARI SIFIR"

İzmirlilerin rahatça yaşayamadığını söyleyen Kurum, "Millet önünde soruyorum şu kirliliğin olduğu bir denizde balıklar yaşayabilir mi? Bu kokunun olduğu bir denizin kıyısında İzmirliler rahatça hayat sürebilir mi? Atık su kaynaklı amonyak miktarı olması gerekenden 50 kat fazladır. Bu şen içindeki oksijen miktarı sıfırdır, sıfır." ifadelerini kullandı.

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