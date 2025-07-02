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Güncel

Bakan Kurum: KKTC'de yeni bir dönemi açacak dijital tapu sistemini Kıbrıs'a taşıdık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de yıllardır başarıyla uygulanan, dijital tapu sistemini Kıbrıs'a taşıdıklarını ifade ederek, söz konusu çalışmanın KKTC'de yeni bir dönemi açacağını dile getirdi.

HABER MERKEZİ2 Temmuz 2025 Çarşamba 19:08 - Güncelleme:
Bakan Kurum: KKTC'de yeni bir dönemi açacak dijital tapu sistemini Kıbrıs'a taşıdık
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Bakan Kurum, KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ve beraberindeki heyeti ağırlayarak ortak projelere ilişkin son durumu ele aldı.

Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'de yıllardır başarıyla uyguladığımız, KKTC'de yeni bir dönemi açacak dijital tapu sistemini Kıbrıs'a taşıdık. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz ile taşınmaz işlemlerini çok daha hızlı gerçekleştirecek KKTC tapu kadastro bilgi sistemi TAKBİS'i devreye alıyoruz" dedi.

Taşınmaz bilgilerine mobilden kolayca erişilmesi için parsel sorgu sistemini hayata geçirdiklerini ifade eden Kurum, "Hava çekimlerini tamamlayarak KKTC'nin 3 boyutlu geleceğini çizmeye başladık. Tüm şehirlerimizin dijital ikizlerini çıkararak, şehirlerimizi afetlere karşı hazırlayacak her türlü simülasyonu yapacak altyapıyı kuruyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Atık yönetimi konusunda da KKTC'ye desteklerinin sürdüğünü ifade eden Kurum, "Sıfır Atık prensibiyle atıkların tamamını bertaraf etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

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