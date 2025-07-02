Bakan Kurum: KKTC'de yeni bir dönemi açacak dijital tapu sistemini Kıbrıs'a taşıdık

Bakan Kurum, KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ve beraberindeki heyeti ağırlayarak ortak projelere ilişkin son durumu ele aldı.

Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'de yıllardır başarıyla uyguladığımız, KKTC'de yeni bir dönemi açacak dijital tapu sistemini Kıbrıs'a taşıdık. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz ile taşınmaz işlemlerini çok daha hızlı gerçekleştirecek KKTC tapu kadastro bilgi sistemi TAKBİS'i devreye alıyoruz" dedi.

Taşınmaz bilgilerine mobilden kolayca erişilmesi için parsel sorgu sistemini hayata geçirdiklerini ifade eden Kurum, "Hava çekimlerini tamamlayarak KKTC'nin 3 boyutlu geleceğini çizmeye başladık. Tüm şehirlerimizin dijital ikizlerini çıkararak, şehirlerimizi afetlere karşı hazırlayacak her türlü simülasyonu yapacak altyapıyı kuruyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Atık yönetimi konusunda da KKTC'ye desteklerinin sürdüğünü ifade eden Kurum, "Sıfır Atık prensibiyle atıkların tamamını bertaraf etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.