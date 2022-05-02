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Bakan Kurum Konya'da şehit ailelerinin bayramını kutladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya'da şehit ailelerinin bayramını kutladı. Bakan Kurum, şehidin eşi Sündüz Çelebi ve 7 yaşındaki oğlu Mustafa Miran ile sohbet etti. Kurum, ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Mustafa Miran'a çeşitli hediyeler verdi.

AA2 Mayıs 2022 Pazartesi 15:24 - Güncelleme:
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Kurum, bayram ziyareti kapsamında, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen Konya Valiliğinin bayramlaşma programına katıldı. Burada milletvekilleri, belediye başkanları ile idari ve mülki amirlerle bayramlaşan Kurum, gazetecilerle de fotoğraf çektirdi.

Kurum, daha sonra, 25 Nisan 2017'de Bitlis'teki terör operasyonunda araziye döşenen patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan Astsubay Emrah Çelebi'nin Konya'nın Selçuklu ilçesinde yaşayan eşinin evini ziyaret etti.

Bakan Kurum, şehidin eşi Sündüz Çelebi ve 7 yaşındaki oğlu Mustafa Miran ile sohbet etti. Kurum, ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Mustafa Miran'a çeşitli hediyeler verdi.

Kurum, daha sonra, 1 Mayıs 2016'da Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde terör örgütü mensuplarınca bomba yüklü araç saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Hacı Osman Ayyıldız'ın merkez Selçuklu ilçesindeki baba ocağına gitti. Bakan Kurum, şehidin annesi Halime ve babası İsmail Ayyıldız'ın bayramını tebrik ederek aileyle bir süre sohbet etti.

Ziyaretlerde Kurum'a, Konya Valisi Vahdettin Özkan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da eşlik etti.

  • Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum
  • Konya
  • bayramlaşma programı

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