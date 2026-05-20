Bakan Kurum: Küresel iklim dayanışması yeni bir uygulama dönemine girmiştir

Bakan Kurum, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen İklim Bakanları Toplantısı'nda, COP31 Başkanlığı olarak ortak gelecek için iklim değişikliğiyle mücadelede atılacak adımları ve taahhütten uygulamaya geçiş sürecini değerlendirdiklerini bildirdi.



Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İklim Bakanları Toplantısı'ndayız. COP31 Başkanlığı olarak ortak geleceğimiz için iklim değişikliğiyle mücadelede atılacak adımları, taahhütten uygulamaya geçiş sürecini değerlendirdik. Şu net, küresel iklim dayanışması yeni bir uygulama dönemine girmiştir. Sadece iklim eylemini desteklemekten söz etmek kolay, asıl mesele verilen sözleri tutmaktır. Eylem gündemimizle somut sonuç üretecek güçlü bir uygulama ekosistemi oluşturmakta kararlıyız."