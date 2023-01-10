Bakan Kurum, Manavgat'taki yangında evini kaybeden İbrahim Deniz'in hikayesini paylaştı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki İbrahim Deniz'in felçli eşiyle yaşadığı ev, yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Bölgede incelemelerde bulunurken Deniz ve eşinin yaşadığı evi gören Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaşlı çifte ev sözü verdi.

Kurum, sosyal medya hesabından "O, yangında eşini bırakmadı, biz de bundan sonra onları bırakmayız." ifadeleriyle paylaştığı videoda İbrahim Deniz'e yeni ev yapmalarının hikayesini şöyle anlattı:

"(İbrahim amca sen niye burada duruyorsun, burada durma) dedim. 'Ben eşimi yalnız bırakmam' dedi. Eşi felçli olduğundan nerdeyse eşiyle birlikte yanıyorlarmış. Eşini çıkaramamış. Komşularıyla birlikte felçli eşini dışarı almışlar. Öyle kurtulmuş İbrahim amca ve eşi. 'Gel bu evi yıkalım, sana yenisini yapalım' dedim. 'Yok, ben evimi yıktırmam' dedi. 'İbrahim amca tamam sana bir ev burada kalsın, sana bir konteyner vereceğiz, senin evini 15 günde yapacağız tamam mı?' dedim. 'Tamam, öyle olursa olur' dedi. Hızlıca evini yaptık."

O, yangında eşini bırakmadı,

biz de bundan sonra onları bırakmayız! pic.twitter.com/TUs5tWLhNj — Murat KURUM (@murat_kurum) January 9, 2023

- "MURAT KURUM, BENİM MANEVİ OĞLUM OLDU"

Yeni evine kavuşan 80 yaşındaki İbrahim Deniz ise videoda, olay anını ve Bakan Kurum ile görüşmelerini şu sözlerle aktardı:

"Hanımı çekeyim dedim. Hanım, 'Sen git' dedi. Ben de 'Öleceksek ikimiz ölelim.' dedim Üstüne bir kapandım ateş gelmesin diye ama felçli olduğundan çıkaramadım. Hiç böyle bir şey görmedim ben. Böyle bir alev görmedim. Biz severek evlendik, onu çıkaramadığım eve alevlerin geldiği an aklımdan çıkmıyor. Murat Kurum geldi sonra. Murat Kurum manevi oğlum, dünya ve ahirette benim oğlum oldu. Onu ben unutamam. Canımı istese canım veririm, şu an hiç esirgemem. Murat Kurum, kendi ellerimle söndürdüğüm tek odaya girdi. Su çekerek kurtardım o odayı. Murat Kurum oğlum, evimi 19 günde yaptırdı. O gün benim oğlum oluverdi. Bizim çocuğumuz da yok. Murat Kurum olmasa bu evde ben oturamam. Ondan Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımızı Allah başımızdan eksik etmesin. Allah güç versin. Devletimizden Allah razı olsun."

Yeni evinden çok memnun olduğunu belirten İbrahim Deniz, emeği geçen herkese teşekkür etti.