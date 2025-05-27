Bakan Kurum: Maraş'ın kalbi burada atacak

Yeni Kahramanmaraş'ın imar ve inşa süreci büyük bir hızla ilerliyor. Şehir genelinde yapılan yoğun çalışmalar sonucunda binlerce konut hak sahiplerine teslim edildi.

KAPALI ÇARŞI YENİDEN HAYAT BULUYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremde ağır hasar gören tarihi Kapalı Maraş Çarşısı'nın tamamlandığında şehrin kalbinin burada atacağını vurguladı.

"MARAŞ'IN KALBİ YENİDEN ATACAK"

Kurum sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Sadece bir yapıyı değil; hatıraları, kültürü, umudu yeniden canlandırıyoruz. Depremde ağır hasar alan Tarihi Kapalı Maraş Çarşı'mız tamamlandığında şehrimizin kalbi burada atacak.