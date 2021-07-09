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Bakan Kurum: Marmara'da müsilaj olmadığı için temizleme çalışması yapılmadı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 'Marmara Denizi'mizde 8 Temmuz günü de toplanacak miktarda müsilaj olmaması nedeniyle temizleme çalışması yapılmadı. Müsilajın görülmesi halinde çalışmalarımıza yine aynı kararlılık ve azimle devam edeceğiz' dedi.

DHA9 Temmuz 2021 Cuma 15:59 - Güncelleme: 9 Temmuz 2021 Cuma 15:59
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Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğinde 2'nci ayın ilk gününü de geride bıraktıklarını belirterek, "Marmara Denizi'mizde 8 Temmuz günü de toplanacak miktarda müsilaj olmaması nedeniyle temizleme çalışması yapılmadı. Müsilaj temizliği siyaset üstü bir konudur ve biz çalışmalarımızı, bilim insanlarımızın görüşleri doğrultusunda sürdürüyoruz. Müsilaj olmadığı günlerde çalışma yapılmamakla birlikte, müsilajın görülmesi halinde çalışmalarımıza yine aynı kararlılık ve azimle devam edeceğiz" dedi.

Ayrıca denetimlerin 31'inci gününde toplam 9 bin 770 denetimi tamamladıklarını kaydeden Kurum, "Mevzuata uymayan 162 işletmeye 20 milyon 464 bin TL idari para cezası uyguladık. 2 bin 448 atık su numunesini çevre laboratuvarlarımızda inceledik. Marmara'mız her gün daha temiz" ifadelerini kullandı.

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