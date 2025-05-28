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Bakan Kurum: Nusaybin yıldız gibi parlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mardin'in Nusaybin ilçesinde yürütülen yeniden imar ve ihya çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

28 Mayıs 2025 Çarşamba 09:26 - Güncelleme:
Bakan Kurum: Nusaybin yıldız gibi parlıyor
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Bakan Kurum, terörün izlerinin silindiği Nusaybin'in bugün bir yıldız gibi parladığını belirtti. Bakan Kurum, "Terörsüz bir Türkiye'yi inşa ederken, terörün hayatın her alanındaki izlerini şehirlerimizden temizliyoruz. Bu başarıyı Nusaybin'de hep birlikte gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

İlçenin yeniden inşasında Nusaybin'in tarihi ve kültürel dokusuna uygun bir mimari anlayış benimsediklerini vurgulayan Kurum, "5 bin konut inşa ederek semt semt, mahalle mahalle Nusaybin'i yeniden ayağa kaldırdık." dedi.

Kurum, yapılan çalışmaların sadece fiziksel dönüşümle sınırlı olmadığını, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve kardeşliğin de yeniden inşa edildiğini belirterek, "Bugün Nusaybin'deki yuvalarımız sadece inşa edilen binalar değil, aynı zamanda kardeşliğimizin sembolüdür,." ifadesini kullandı.

  • Çevre
  • Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
  • Bakan Kurum
  • nusaybin

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