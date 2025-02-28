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Bakan Kurum: Önüne geçmeye çalıştığımız atık kriziyle hem tüketiciyi hem üreticiyi hem de doğamızı koruyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Moda ve tekstil alanında da doğaya dost, sürdürülebilir üretimi destekliyor, önüne geçmeye çalıştığımız atık kriziyle hem tüketiciyi hem üreticiyi hem de doğamızı koruyoruz.' ifadesini kullandı.

AA28 Şubat 2025 Cuma 22:04 - Güncelleme:
Bakan Kurum: Önüne geçmeye çalıştığımız atık kriziyle hem tüketiciyi hem üreticiyi hem de doğamızı koruyoruz
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Kurum, sosyal medya hesabından 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan öncülüğünde Türkiye'nin en büyük çevre hareketi olan, 7 yılda 7 kıtaya yayılan Sıfır Atık ile daha yaşanabilir bir dünyayı hep birlikte inşa ettiklerini belirten Kurum, şunları kaydetti:

"30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü bu yıl 'Moda ve Tekstilde Sıfır Atık' temasıyla tüm dünyaya çağrıda bulunuyor. Moda ve tekstil alanında da doğaya dost, sürdürülebilir üretimi destekliyor, önüne geçmeye çalıştığımız atık kriziyle hem tüketiciyi hem üreticiyi hem de doğamızı koruyoruz."

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