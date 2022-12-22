Bakan Kurum, orta gelir için konut projesi için tarih verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) tarafından ATO Conresium'da düzenlenen 'İmkon Yapı Bazaar Gayrimenkul, Yapı ve İnovasyon Zirvesi' ve fuarının açılışına katıldı. Burada yaptığı konuşmada Türk müteahhitlerin önemine dikkati çeken Kurum, inşaat ve gayrimenkul sektörünün ülke ekonomisinin lokomotifi olduğunu belirterek, "Yıkım müteahhitliği ile alakalı gelen talepler doğrultusunda teminat mektuplarında zorunlulukları da yüzde 40-45 oranında azaltmaya gidiyoruz. Buradan gelen talep ve sorun çerçevesinde diğer taraftan yine yıkım müteahhitlerinin temin etmesi gereken makine farkında da kolaylıklar sağlıyoruz. Ekskavatör ve yine toz bastırma sistemleri gibi bazı makinelerin asgari adet ve güçlerini azaltmaya gidiyoruz. Bu da sektörümüz adına önemli bir düzenleme olacak" açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE ULUSAL MEKANSAL STRATEJİ PLANI'NI ŞUBAT AYINDA KAMUOYUYLA PAYLAŞACAĞIZ"

İnşaat sektörünün ihracatına katkı sağlayacak çalışmaların da olduğunu hatırlatan Kurum, şunları aktardı:

"Bu çalışmalar neticesinde tabii inşaat ve yapı malzemesi sektörlerimiz dünyada da etkin bir rol oynayacak. İş alma kapasitesi ile ihracat rakamları da bundan olumlu bir şekilde faydalanacak. Aslında bir anlamda inşaat ve yapı malzemeleri arasında Türk birliğini de sağlamış olacağız. Bu önemli bir adım. Tabii bu adımları atarken de ülkemizde bir Türkiye Ulusal Mekansal Strateji Planı çalışması başlattık. 4 yıl sürdü ve burada da sona geldik. Önümüzdeki şubat ayında kamuoyu ile paylaşacağız."

Kurum, Türkiye Ulusal Mekansal Strateji Planı'nın Türkiye'nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesini sağlayacak adımlar arasında olacağını söyledi.

"DEPREMLE MÜCADELE TERÖRLE MÜCADELE KADAR ÖNEMLİDİR"

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatan Kurum, depremle mücadeleyi en önemli gündem maddesi olarak gördüklerini ifade ederek, "Tüm afetlere baktığımızda depremin altında kalan değil, depremi yöneten ve deprem sonrasında şehirlerimizin imarını ve ihyasını çok kısa süre içerisinde yapan, iki saat sonra vatandaşın yanında olan Türkiye var. Ben hep söylüyorum; depremle mücadele terörle mücadele kadar önemlidir. Biz bu konuyu siyaset üstü görüyoruz" diye konuştu.

"2035 YILINA KADAR ÜLKEMİZDE DÖNÜŞÜME GİRMEMİŞ HİÇBİR ALAN KALMASIN İSTİYORUZ"

Kurum, vatandaşların ve yüklenicilerin mağduriyetlerini giderecek önemli düzenlemeler yaptıklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar 3,2 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Bu önemli bir rakam. Birçok Avrupa ülkesinden daha büyük insanın yaşadığı bir dönüşümden bahsediyoruz. 13 milyon insanımızı güvenli, sağlıklı, iklim dostu konutlara yerleştirdik. Halihazırda deprem dönüşümüne girmesi gereken konutlarımızla ilgili de süreci yönetmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede hedefimiz 2035 yılına kadar ülkemizde dönüşüme girmemiş hiçbir alan kalmasın istiyoruz."

"EN GEÇ İKİ YIL İÇERİSİNDE İLK 250 BİN KONUTUMUZU MİLLETİMİZE ARMAĞAN EDECEĞİZ"

20 yılda 1 milyon 170 bin konut inşa ettiklerini anlatan Bakan Kurum, "Şu an 81 ilimizde 750 şantiyemizde çalışıyoruz. Halihazırda devam eden 138 bin konutumuz var. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle de ülkemize ve vatandaşlarımıza barınma ihtiyaçlarını giderecek yeni bir dönemi başlattık. Vatandaşlarımız bu projeye rekor bir sayıyla 8 milyonu aşkın başvuru yaptı. 5 milyon 135 bin başvuru kuraya katılmaya hak kazandı. 45 ilimizde 2,5-3 ayda kuralarımızı tamamladık. Mart 2023'e kadar tüm illerimizde kuralarımızı tamamlayacağız ve hızımızı kesmeden 25 bin konutun ihalesini yaptık. En geç iki yıl içerisinde ilk 250 bin konutumuzu milletimize armağan edeceğiz" dedi.

"(İNŞAAT SEKTÖRÜ) BİZ DE TOKİ ÇATISI ALTINDA SİZLERE DESTEK OLACAĞIZ"

Bakan Kurum, yeni yatırımların yapılacağı mesajını vererek, "Bu yatırımlar 900 milyar lirayı buluyor. Bu da siz yüklenicilerimizle birlikte inşaat ve gayrimenkul sektörümüzün gücüne güç katacak. 1 milyon konut amaçlı arsamız var. Biz arsa maliyetini düşürmek istiyoruz. Bu proje sizin arsa maliyetinizi düşürecek bir proje. Arsada devletimiz vatandaşımıza uzun vadede yüzde 50'yi aşan sübvansiyonlarla bu imkanı sunmuş oldu. 81 ilimizde ve ilçelerimizde bu arsalarımızı belirledik. Vatandaşlarımız hak sahibi oluyorlar. Mart ayına kadar hak sahipliği süreci bitecek. Dolayısıyla sizle görüşecekler. Biz de TOKİ çatısı altında sizlere destek olacağız. Bu manada vatandaşımız ister sizle, ister TOKİ eliyle bu süreci yönetebilecek. Diğer taraftan konut sektörünün arzını yükseltecek, iş hacmini artıracak adımlar atmaya devam ediyoruz. Bu arsalarla Türkiye Yüzyılı'nın modern yerleşim yerlerini sizlerle birlikte oluşturacağız. Bu örnekler artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

"ORTA GELİR İÇİN KONUT PROJESİNİN DETAYLARINI TAMAMLADIK, 2023 BAŞINDA PAYLAŞACAĞIZ"

Orta gelirliler için yapılacak olan konut projesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Kurum, şunları söyledi:

"Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile birlikte yürüttüğümüz orta ve orta üstüne hitap eden bir projemiz var. Bu proje çerçevesinde sizlerin de sorun yaşadığı, tüketicilerin ev alırken kullanacakları konut kredilerine ilişkin uzun zamandır bir çalışma yapıyoruz. İstiyoruz ki bir taraftan konut arzını artıralım. Yüklenicilerimiz, müteahhitlerimiz yeni projeleri yapsınlar. Onlara bu işleri yapacak finans desteği sağlayalım. Diğer taraftan da evini yeni alacak kardeşlerimize, orta gelire Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de yaşayan memur kardeşlerimize bu imkanı tanıyalım istiyoruz. Toplumumuzun tüm kesimini kapsayacak bu projemizin, bu yeni konut hamlemizin tüm detaylarını artık tamamladık. İnşallah yıl sonu, 2023'ün başı itibarıyla bu projemizi de aziz milletimizle paylaşacağız ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına hız kesmeden destek olmaya devam edeceğiz."

"TÜRKİYE YAPILAŞMADA BİR ÇIĞIR AÇTI"

İnşaat sektöründe yaşanan sıkıntıları bildiğini ifade eden Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ise şunları ifade etti:

"Bu sıkıntıların çözümü noktasında Cumhur İttifakı olarak elimizden gelen gayreti gösterdik. Her zaman inşaat sektörünün yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Diğer sektörlerde olduğu gibi inşaat sektöründe de yaşanan fiyat artışlarının denetlenmesi konusunda güçlü adımlar atılıyor. En çok sıkıntı çekilen alanlardan biri olan finans konusunda da ocak ayından itibaren devlet bankalarımız başta olmak üzere yeni adımlar atılacak. İnşallah yatırımcılarımız ve inşaat müteahhitlerimize de yeni alanlar açılacaktır."

Emlak Konut tarafından inşa edilen bir konutta oturduğunu belirten Destici, "Oturduğum konuttan çok memnunum, tavsiye de ediyorum. Türkiye yapılaşmada bir çığır açtı. Dünya devletlerini de gezdiğimizde görüyoruz, Türk müteahhitleri ve Türk mühendisleri takdire şayan işler yapıyor" dedi.

Bakan Kurum, açılış programının ardından fuarda inşaat firmalarınca kurulan stantları gezdi. Programa AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, ATO Başkanı Gürsel Baran, MKE Ankaragücü Kulüp Başkanı Faruk Koca ve inşaat sektörünün yöneticileri de katıldı.

İMKON'un konut sektörünün önde gelen projelerini ilgilileriyle buluşturmak amacıyla TOKİ ve Emlak Konut desteğiyle düzenlediği İmkon Yapı Bazaar Gayrimenkul Yapı ve İnovasyon Zirvesi fuarı, 25 Aralık'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuarda inşaattan müteahhitliğe çok sayıda firma stant açarak projelerini tanıtıyor.