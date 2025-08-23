İSTANBUL 29°C / 21°C
Güncel

Bakan Kurum paylaştı: Başkentimizin ekonomisine katkı sağlayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 638 bin metrekarelik alanda inşa edilen Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi'nin kent için yeni bir istihdam kapısı olacağını ve şehrin ekonomisine katkı sağlayacağını bildirdi.

23 Ağustos 2025 Cumartesi 13:27
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde daha önce yer sıkıntısı yaşanan Hurdacılar Sitesi'nin yerine, esnafın ihtiyacına göre yeni iş yerleri yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, 2021'de 638 bin metrekarelik alanda yapımına başlanan, 2 etaptan oluşan proje kapsamında 257 iş yeri inşa edildiği ve Türkiye'nin en büyük geri kazanım sanayi sitesi olan projenin 81 ilde yaygınlaştırılmasının hedeflendiği bildirildi.

- "BAŞKENTİMİZİN EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK"

Bakan Kurum, NSosyal'deki hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, sanayi sitesinin videosuna yer vererek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en büyük geri kazanım sanayi sitesinde çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. 638 bin metrekarelik alanda inşa ettiğimiz Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi şehrimiz için yeni bir istihdam kapısı olurken başkentimizin ekonomisine katkı sağlayacak."

Videoda görüşlerine yer verilen TOKİ Şube Müdürü Arman Sönmez de, "Projemizde 638 bin metrekarelik bir alan üzerine imalatlarımızı tamamlamak üzereyiz. Toplamda 173 bin metrekarelik bir inşaat alanımız bulunmakta. Bu projeyle Türkiye'nin en büyük geri kazanım sanayi sitesini oluşturmuş olduk." ifadesini kullandı.

