Bakan Kurum paylaştı! Bayrampaşa'da aile apartmanı 'Yarısı Bizden Kampanyası' ile dönüştü

Bakanlığın "Yarısı Bizden Kampanyası" kapsamında İstanbul'da riskli 15 bin ev ve iş yerinin dönüşümü devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kampanyadan faydalanarak 4 katlı aile apartmanını yeniden inşa ettiren Bayrampaşalı ailenin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

"Yarısı Bizden kampanyası bize ilaç gibi geldi."



Kira ve hibe desteğimizden yararlanarak yuvalarını dönüştüren ailelerimizin şu mutluluğu her şeye değer. @kdbgovtr #TalepSizdenYarısıBizden#DepremHaftası



��Bayrampaşa pic.twitter.com/7IuwMHEUXb — Murat KURUM (@murat_kurum) March 5, 2025

Ev sahibi Recep Moralı'nın "Yarısı Bizden kampanyası bize ilaç gibi geldi" sözlerini alıntılayan Bakan Kurum, "Kira ve hibe desteğimizden yararlanarak yuvalarını dönüştüren ailelerimizin şu mutluluğu her şeye değer." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum'un paylaşımında hak sahiplerinin görüşlerine de yer verildi.

YARISI BİZDEN DESTEĞİ

İstanbul'da hayata geçirilen kampanya kapsamında vatandaşlar 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve 100 bin lira taşınma desteği alarak riskli yapılarının dönüşümünü başlatıyor. İlk yıl faiz uygulanmayan kredi geri ödemeleri, yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlıyor ve 10 yıl vadeye yayılıyor.

Kampanyanın ikinci seçeneği olan alan bazlı site gibi büyük dönüşümlerde ise TOKİ ve Emlak Konut GYO inşaatı üstleniyor. 700 bin liralık hibeden faydalanan vatandaşlar bu tutarı bina maliyetinden düşürüyor. Geri kalan tutar ise yine uzun vadeli uygun ödeme koşulları ile taksitlendiriliyor.