Kahramanmaraş depremlerinde oturdukları ev ağır hasar gören Polat ailesi, Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Aşağıkarafakılı Mahallesi'nde TOKİ tarafından yapımı tamamlanan yeni evlerine yerleşti. 57 yaşındaki Fadıma Polat, eşi 55 yaşındaki Halil Polat, 3'ü de bedensel engelli olan çocukları 16 yaşındaki Fatma, 20 yaşındaki Ahmet ve 26 yaşındaki Ayşe ile birlikte zor günleri geride bıraktı. Daha önce çadırda ve konteynerde ramazanı yaşayan aile, şimdi doğalgazlı bir evde huzur içinde ramazan ayını bekliyor.

Fadıma ablamızın mutluluğunu görüp de heyecanlanmamak olur mu?



Bu mutluluğu tüm yüzlerde görmek için bize ne durmak var, ne de yorulmak!#AsrınBirlikteliği pic.twitter.com/MqbwbjU27o — Murat KURUM (@murat_kurum) February 20, 2025

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fadıma ablamızın mutluluğunu görüp de heyecanlanmamak olur mu? Bu mutluluğu tüm yüzlerde görmek için bize ne durmak var ne de yorulmak" dedi.

"ÖMRÜMÜZ OLURSA GÖRÜRMÜŞÜZ"

Deprem gecesini "Kıyametin bir örneğiydi, sabahlar olmadı, gün ışımadı" sözleriyle anlatan Fadıma Polat şöyle konuştu:

"Evi ve anahtarı verince bende bir sinir boşalması oldu, ağlamaya başladım. Oradakilere, 'Ağabeyim siz böyle evi verdiniz çok şükür ama ne vakit taşınırız?' dedim. O da 'Evi hemen yarın temizle otur' dedi. Daha önce biz sobalı evdeydik, doğalgazlı bir evde hiç yaşamadık. Yerleşince öyle bir geniş, öyle bir ferah geldi ki. Buraya geldim secdeye yattım. Çünkü hiç ümidimiz yoktu. Biz nereden göreceğiz bu evleri diyorduk. Ama ömrümüz olursa görürmüşüz. Allah razı olsun devletimiz bize gösterdi. O ev özleminden sonra hayat varmış dedik. Buraya gelince zannettim ki cennete girdik."

"BU SENE RAMAZANI HEVESLE BEKLİYORUZ"

Fadıma Polat, bu yıl bambaşka bir ramazan heyecanı yaşadıklarını dile getirerek, "Biz iki senedir bayram yaşamadık. Kızım diyor ki, 'Anne ramazanı iple çekiyorum, merakla bekliyorum.' Çünkü biz bu sene evimizde daha tatlı bir oruç tutacağız inşallah. Biz onu merakla, hevesle bekliyoruz. Çünkü neden? Çadırda, konteynerde sabah sahura kalkınca yer olmadığı için çocuklarımı kaldırıp yemek hazırlıyordum. Engelli çocuklar, sıcak yataklarından kalkması biraz zor oluyordu. Ama mecbur kalkıyorlardı, çünkü yer yoktu. Bu sene kendilerini rahatsız etmeyeceğim. Allaha şükürler olsun. Yemeğimi hazırlayacağım, çocuklarımı çağıracağım. Yerlerine yatacaklar. Merakla, sabırla bir güzel ramazan nasip etsin rabbim" dedi.

"ÇEVRE BAKANI BİZİ YALNIZ BIRAKMADI"

"Dışarıda yağmur yağıyor, biz devletin yaptığı sıcak yuvamızda oturuyoruz" diyen Fadıma Polat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti. Polat, "Çevre Bakanı'ndan Allah binlerce kez razı olsun. Tuttuğu altın olsun. Ben onun annesi sayılırım. Bizi yalnız bırakmadı. Depremin olduğu günden bugüne kadar devlet elinden gelenin fazlasını yaptı. Her dakika yanımızda gibi hissettik. Devletin gücüyle bu millet ayakta durdu. Bizlere de bir cesaret verdi. Demek ki devletimiz bizim arkamızda, bizi bırakmıyor dedik" şeklinde konuştu.

Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Aşağıkarafakılı Mahallesi'nde 3 bin 878 konutun yapımı tamamlandı. Bu konutların 2 bin 222'si hak sahiplerine teslim edildi.