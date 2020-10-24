Bakan Kurum paylaştı: Kirmir Çayı'nda görüldü

DHA 24 Ekim 2020 Cumartesi 14:40 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 14:40

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'da kesin korunacak hassas alan ilan edilen Kirmir Çayı'nda görülen, nesli kritik derecede tükenme tehlikesi altındaki 2 su samurunun videosunu paylaştı.

Bakan Kurum Twitter hesabından 'Kirmir Çayı'nın ev sahipleri' başlığı ile yaptığı açıklamada, "Temiz su kaynaklarının en iyi göstergesi olan ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nce nesli kritik derecede tükenme tehlikesi altında yer alan 2 su samuru, kesin korunacak hassas alan ilan edilen Ankara Kirmir Çayında gözlemlendi" dedi. Bakan Kurum, Kirmir Çayı'nda görülen su samurlarının videosunu da paylaştı.

Kirmir Çayı, geçen nisan ayında Cumhurbaşkanı kararı ile kesin korunacak hassas alan ilan edilen 21 bölge arasında yer almıştı.