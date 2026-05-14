Bakan Kurum, Pekin'de İpek Yolu Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Zhu ile görüştü

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çin'in başkenti Pekin'de İpek Yolu Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Zhu Jun ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Asrın inşa seferberliği ile deprem bölgesinde ortaya koyduğumuz yeniden inşa tecrübesini, COP31 vizyonumuzu ve dirençli şehirler hedefimizi ele aldık. Türkiye'nin çevre, iklim değişikliği, sürdürülebilir altyapı ve kentsel dayanıklılık alanlarında geliştirdiği güçlü işbirliği perspektifini paylaştık. COP31'e giden süreçte iklim finansmanından enerji dönüşümüne, dirençli şehirlerden döngüsel ekonomiye kadar birçok başlıkta ortak çalışmaları güçlendirmeye devam edeceğiz."