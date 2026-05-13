Bakan Kurum Pekin'de: Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanı Ni ile görüştü

Kurum, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Çin Halk Cumhuriyeti'nde Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanı Ni ile görüştüklerini belirtti.

Görüşmede, Türkiye'nin ev sahipliğini yapacağı COP31 başta olmak üzere şehircilik, konut politikaları, kentsel dönüşüm ve akıllı şehirler alanlarındaki çalışmaların ele alındığını kaydeden Kurum, asrın inşa sürecinde edindikleri tecrübeleri, ülkenin afetlere dayanıklı ve insan odaklı şehircilik vizyonunu paylaştıklarını vurguladı.

Kurum, "Bu kapsamda konut ve şehirleşme alanında dünyanın en önde gelen iki ülkesi olarak ortak çalışma grubu kurma ve mutabakat zaptı imzalanması kararı aldık. Adımlarımızın şehircilik ve konut alanındaki iş birliğimizi daha da güçlendireceğine inanıyorum. Sayın Bakan'a nazik misafirperverliği için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.