Bakan Kurum: Recep Tayyip Erdoğan Külliyemiz geçmiş ile geleceğin sentezi olarak tarih sahnesine çıkmıştır

Maltepe'deki Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi 1. ve 2. Etap Eğitim-Öğretim Binaları Açılış Töreni'nde konuşan Kurum, milletin hizmetine sundukları her eserde hep aynı duyguları yaşadıklarını söyledi.

Kurum, bundan 23 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, bu davanın bir "erdemliler ve halk hareketi" olarak doğduğunu, millete hizmeti en büyük erdem, "Yeniden Büyük Türkiye" idealini en büyük eser olarak gördüklerini kaydetti.

Aradan geçen çeyrek asrın sonunda, her gün yeniden şahlanan ve güçlenen bir Türkiye'ye ulaştıklarını dile getiren Kurum, "Şöyle geriye dönüp baktığımızda bizi en mutlu eden şey, bu ülkenin çocuklarına depreme dayanıklı yaşam alanlarını, yeni eğitim yuvalarını ve üniversiteleri kazandırmak olmuştur. Çünkü bundan 23 yıl önce, üniversitelerimizin maalesef yapısal kalitesi yetersizdi. Kampüslerimizin şehre ve dünyaya uyumu zayıftı. Kaynak sorunu bir türlü çözülemiyor, milletimizin beklentileri karşılanamıyordu. Göreve gelir gelmez okullarımızı fiziki ve mali kaynak açısından güçlendirdiniz. Gençlerimize yeni ufuklar, hocalarımıza, bilim insanlarımıza yeni imkanlar sundunuz. Ülkemiz bugün, yüzlerce üniversitesiyle, milyonlarca öğrencisiyle geleceğe emin adımlarla yürüyorsa bunun altındaki imza sizindir, bu mühür size aittir." diye konuştu

Bakan Kurum, dün "Her şehre üniversite yapmaya ne gerek var" diyenleri, bugün bu okullardan yetişen on binlerce mühendisin projeleriyle utandırdığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Dün, 'Devasa kampüslere ne gerek var?' diyenleri, bugün dünya çapında üne kavuşan bilim insanlarımız, hocalarımız başarılarıyla mahcup etmiştir. Hem ilim dünyamızı ihya eden zatıalinize hem de göğsümüzü kabartan tüm bilim insanlarımıza huzurlarınızda sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Biz yüzyıllar boyunca, ilmin bayrağını dünyanın her bir noktasına taşımız bir devletiz. İlmin ışığıyla, insanlığı karanlıktan aydınlığa taşımış bir milletiz. İşte bu şuurla, külliyemizin her noktasına, tarihi ve ilmi kimliğimizi, burada gerek Selçuklu'yu gerek Osmanlı'yı gerekse Türk mimarisinin tüm detaylarını projemize yansıtma gayretinde olduk. Ve hamdolsun Recep Tayyip Erdoğan Külliyemiz, 16 milyar lirayı bulan yatırım değeriyle, fakülte binaları, sosyal alanları, hangarlarıyla, geçmiş ile geleceğin sentezi olarak tarih sahnesine çıkmıştır."

Külliyenin geniş sınıfları, son teknoloji laboratuvarları, atölye ve aktivite alanlarıyla dünyaya örnek bir kampüs olduğunu ifade eden Kurum, bulunduğu topoğrafyaya uyumu, sıfır atık uygulamaları, yenilebilir enerji kaynaklarından istifade eden fakültede yeşilin hakim olmasıyla, depreme dayanıklı binaları ve yapı malzemeleriyle çağın ihtiyaçlarına cevap veren bir tasarım harikası olduğunu bildirdi.

Murat Kurum, İstanbul'un 39 ilçesi ve 963 mahallesinde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarının en önemli ve kıymetli örneğinin Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'ndeki kampüsün olduğuna değindi.

- "İNŞALLAH BURADA KENDİNİ BİLEN, ATASINI, NESLİNİ SAYAN BİR GENÇLİK YETİŞSİN"



Külliyenin Selçuklu ve Osmanlı çizgileriyle yatay mimarinin en nadide örneği olduğuna dikkati çeken Kurum, şunları kaydetti:

"Duamız şudur ki inşallah burada kendini bilen, atasını, neslini sayan bir gençlik yetişsin. Teknoloji alanında çalışan genç beyinlerimiz buradan dünyaya açılsın. On binlerce öğrencisiyle, İstanbul'umuzun ekonomik, sosyal, kültürel hayatına mührünü vursun. Kendi kavramlarımızı burada, üniversitemizde üretelim. Kendi geleceğimizi burada kuralım ve Türkiye Yüzyılı'nı, kaliteli insan gücümüzle, milletin dertlerine çare bulan bilim insanlarımızla, küresel rekabete katılabilen okullarımızla gerçekleştirelim. Biz zatıalinizin liderliğinde, 'Beşikten mezara ilim' diyen her gencimiz için, beşikten mezara kadar eser üretmeye devam edeceğiz."