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Bakan Kurum, Riyad'da COP16 Taraflar Konferansı kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi'nin (COP16) 16. Taraflar Konferansı kapsamında ikili görüşmeler yaptı.

AA2 Aralık 2024 Pazartesi 18:09 - Güncelleme:
Bakan Kurum, Riyad'da COP16 Taraflar Konferansı kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi
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Kurum, Moğolistan Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Saldan Odontuya ile bir araya geldi.

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Çölleşme ve iklim değişikliği konuları, Türkiye'nin COP31 adaylığının ele alındığı görüşmede Kurum, Moğolistan'ın 2026'da COP17'ye ev sahipliği yapacak olmasının, çölleşmeyle mücadele ve arazi tahribatının dengelenmesi konusunda küresel işbirliğini güçlendirme adına önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

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Bakan Kurum, daha sonra Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev ile ikili görüşme yaptı.

Görüşmede, çölleşme ve iklim değişikliği konuları ele alındı.

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