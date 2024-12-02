Kurum, Moğolistan Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Saldan Odontuya ile bir araya geldi.



Bakan Kurum: Türkiye'nin adımları tüm dünyayla paylaşıyoruz olacağız Çölleşme ve iklim değişikliği konuları, Türkiye'nin COP31 adaylığının ele alındığı görüşmede Kurum, Moğolistan'ın 2026'da COP17'ye ev sahipliği yapacak olmasının, çölleşmeyle mücadele ve arazi tahribatının dengelenmesi konusunda küresel işbirliğini güçlendirme adına önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti. Tüm iller düzeyinde plan hazırlanıyor Bakan Kurum, daha sonra Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev ile ikili görüşme yaptı.

Görüşmede, çölleşme ve iklim değişikliği konuları ele alındı.