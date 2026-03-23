23 Mart 2026 Pazartesi / 5 Sevval 1447
  İstanbul'da kentsel dönüşüm hızlanıyor! Bakan Kurum: Sağlam evde yaşamın keyfi bir başka
İstanbul'da kentsel dönüşüm hızlanıyor! Bakan Kurum: Sağlam evde yaşamın keyfi bir başka

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un Güngören ilçesi Tozkoparan Mahallesi'nde kentsel dönüşümle yeni evlerine kavuşan vatandaşların görüntülerini paylaştı.

AA23 Mart 2026 Pazartesi 09:51 - Güncelleme:
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Güngören Belediyesi işbirliğiyle yürütülen Emlak Konut GYO tarafından hayata geçirilen Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ilk 3 etabı tamamlandı.

Toplam 1179 konut ve 43 iş yeri, hak sahiplerine teslim edildi. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde devam eden 4. etapta 2 bin 498 konut ve 133 iş yerinin inşası ise sürüyor.

"SAĞLAM VE GÜVENLİ EVLERDE YAŞAMIN KEYFİ BİR BAŞKA OLUYOR"

Bakan Murat Kurum da Tozkoparan'da yeni ve sağlam konutlarına kavuşan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Parkıyla, bahçesiyle, gözümüz arkada kalmadan evlatlarımızla sağlam ve güvenli evlerde yaşamın keyfi bir başka oluyor. Dönüşen Tozkoparan'da bayram böyle geçti." ifadesini kullandı.

Görüntülerde yer alan hak sahibi Melisa Şahin, İstanbul'un deprem riskine dikkati çekerek, TOKİ evlerinin sağlamlığına değindi.

Projede yer alan sosyal donatı alanları hakkında da bilgi veren Şahin, şunları kaydetti:

"Güvende olduğumu hissediyorum. Bebeğim var, belki dışarıda bir parka götüremeyebilirim ama burada hemen çıkıyorum, evimin karşısında park var, bahçesi de çok geniş. Ayrıca komşuluk kültürü hala devam ediyor, bu devirde bu çok önemli."

