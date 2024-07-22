Bakan Kurum, sanatçı Haluk Levent ile görüştü: Asrın felaketinin izlerini hep birlikte sileceğiz

Levent ile bir araya gelen ve resmi X hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Deprem ve kentsel dönüşüm konuları kritik. Süreçte herkesin katkısına ihtiyacımız var. Sanatçı Haluk Levent ile buluşarak fikirlerini, çalışmalarını dinledim. Asrın felaketinin izlerini hep birlikte sileceğiz" dedi.



Haluk Levent ise görüşmeye dair yaptığı paylaşımda, "Malatya ve Gaziantep'te yaptığımız Ahbap çelik evler ile ilgili sayın Murat Kurum bakanımıza bilgi verdik. Engelli bireyleri olan ve aynı zamanda depremden etkilenen ailelerin belirlenmesi, teslim edilmesi teknikleri ve yolları üzerine görüş alışverişinde bulunduk" açıklamasında bulundu.