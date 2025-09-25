Bakan Kurum: Sıfır Atık Hareketi'nde yeni bir döneme daha girdik

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Kurum, açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan ile birlikte yaptığı New York'taki "Sıfır Atık Mavi-Damla Damla" Sergisi'nin açılışında konuştu.

Türkiye'nin Sıfır Atık Hareketi ile çevreyi korumaya yönelik küresel adım attığını belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Bugün insanlığın tek yuvası ve ortak evi olan dünyamız iklim krizinin ağır imtihanlarından geçmektedir. Türkiye, iklim krizine dair çözümleri ve özellikle de Sıfır Atık Hareketi'yle doğaya ve insana saygısını göstermekte, sorumluluklarını harfiyen yerine getirmektedir. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin vizyonuyla hayat bulan bu hareket bize şunu göstermektedir: Bir pet şişeyi geri dönüştürdüğümüzde sadece bir atığı bertaraf etmiyoruz. Bir balığın hayatını, bir sahilin güzelliğini, bir çocuğun umudunu da kurtarıyoruz. Bir ağacı kurtardığımızda sadece bir fidan yeşertmiyoruz. Bir neslin nefesini de güvence altına alıyoruz. İşte Sıfır Atık Mavi sergimizi bu anlayışla, bu içerikle, bu duruşla açtık."

Kurum, serginin "Sıfır Atık Mavisi" temasıyla su kaynaklarının korunmasına vurgu yaptığına işaret ederek, "Sergimizde sanatın diliyle doğanın sesini yükseltiyoruz. Denizlerimizin, göllerimizin, okyanuslarımızın hikayesini anlatmaya çalışıyoruz. Buradaki her eser bize şunu fısıldıyor: 'Mavi, bizim umudumuzdur. Su, bizim medeniyetimizdir.' Türk-İslam kültürümüzde su demek sadece bir içecek değil, bereket, arınma, yeniden doğuş demektir." ifadelerini kullandı.

Anadolu'nun çeşmelerinde, camilerin şadırvanlarında, Dede Korkut hikayelerinde suyun hep birleştirici bir güç olduğunu anımsatan Kurum, bugün masmavi denizlerin, göllerin, okyanusların alarm verdiğine, her yıl milyonlarca ton plastiğin sulara karıştığına dikkati çekti.

"SIFIR ATIK HAREKETİ'NDE YENİ BİR DÖNEME DAHA GİRDİK"

Bakan Kurum, Sıfır Atık Hareketi'nin Türkiye'nin su kaynaklarına yönelik eylem planlarını hayata geçirdiği Sıfır Atık Mavi ve tek kullanımlık içecek atıklarının dönüşümünü sağlayan Depozito Yönetim Sistemi ile güçlendiğinin altını çizdi.

Bilim insanlarının 2050 yılına gelindiğinde denizlerde balıklardan çok plastik olacağı uyarısı yaptığını hatırlatan Kurum, şunları kaydetti:

"4 milyar insan su kıtlığı çekiyor. Gezegenimizin can damarı mercan resiflerimiz birer birer yok oluyor. Ortak evimizin yaşadığı bu olumsuz ve üzücü durumlara karşı Türkiye tek bir an bile durmuyor. 2017'de Sıfır Atık Hareketi'ni saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlattık. Aslında bugün sergisini yaptığımız Sıfır Atık Mavi Projesi'ni 2019'da başlattık. Denizlerimizi, göllerimizi koruma seferberliğini başlattık. Yaptığımız tüm projelerimizi Sıfır Atık anlayışıyla yapmaya gayret gösteriyoruz. Ülkemizdeki plastik poşet kullanımını yüzde 75 azalttık, binlerce ton atığı geri dönüştürdük. Sıfır Atık Hareketi'nde şimdi yeni bir döneme daha girdik. Ulusal Depozito Yönetim Sistemi'ni pilot illerimizde tamamladık. İnşallah 2026 yılında ülkemizin her yerinde depozito uygulamasına geçeceğiz. Doğamızı korumaya, ekonomimize katkı vermeye en güçlü şekilde devam edeceğiz."

Ülkede yaşanan afetlerin ardından başlatılan yeniden inşa çalışmalarında da çevre dostu yaklaşımı esas aldıklarını vurgulayan Kurum, "Yapmış olduğumuz bu projelerin her noktasında yine 300 bin yuvayı Sıfır Atık prensiplerine uygun şekilde hem çevreye hem iklime duyarlı şekilde inşa ettik." bilgisini paylaştı.

"DENİZ CANLILARINI, KÜLTÜREL VARLIKLARIMIZI KORUMAYA GAYRET GÖSTERİYORUZ"

Kurum, Türkiye'nin su kaynaklarına yönelik projelerine ilişkin şunları dile getirdi:

"Türkiye'nin Maldivler'i Salda Gölü'ne, ki o gün bu projeyi başlattığımızda yapılmaması adına her türlü gayretleri gösterenlere rağmen o güzel turkuaz gölümüze can verdik. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle beraber Avrupa'nın en kapsamlı, en büyük çevre projelerinden birini yaparak binlerce ton dip çamurunu Marmara Denizi'nin dibinden çıkardık ve müsilajla mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz. Marmara Denizi'nde yine yaptığımız projelerle denizin dibinde saatte 6 litre deniz suyunu temizleyen pina midyelerinin popülasyonunu da artırdık.

İklim değişikliğinden kaynaklı kuraklıktan etkilenen, 'dünyanın nazar boncuğu' dediğimiz Meke Gölü'müzü Konya Büyükşehir Belediyemizle yapmış olduğumuz atık su arıtma tesisiyle, ki atık su arıtma tesisinden arıttığımız suları Meke Gölü'ne vereceğiz, mavisiyle, yeşiliyle inşallah eski güzelliğine kavuşturacağız. Yine bir yandan Van Gölü'müzde dip çamuru temizliğiyle canlı yaşamını korurken, diğer yandan da Eğirdir'de yine gölümüzün yüzey temizliğini tamamladık ve dip çamuru temizliği için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sıfır Atık Projesi kapsamında teknelerin deniz yaşamına zarar vermelerini önlemek için birçok koy ve kıyımızda MAPA Şamandıra uygulamamızı hayata geçiriyoruz ve bu kapsamda hem deniz canlılarını hem de kültürel varlıklarımızı korumaya gayret gösteriyoruz."

İSTANBUL'A DÜZENLENECEK FORUM'A DAVET

Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen'in "Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzaladığı bildirilen açıklamada, Emine Erdoğan ve Bakan Kurum'un, katılımcıları ekim ayında İstanbul'da düzenlenecek "Sıfır Atık Forumu"na davet ettiği kaydedildi.

Açıklamada, serginin girişinde "Buzul Tüneli" ile küresel iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekildiği, "Are You Blue Aware-Mavinin Farkında Mısın" alanıyla deniz kirliliğini Sıfır Atık bilinciyle önlemeyi hatırlatan içeriklerin sunulduğu, tek kullanımlık atıkların mavi yaşamı nasıl tehdit ettiğinin hatırlatıldığı belirtildi.

Sergide Ali Saran'ın "Sound of Water" adlı eseri, rebab, kanun, ney, ud ve vurmalılarla icra edildi. Su Medeniyeti bölümünde Mimar Sinan'ın su kemerleri, Fuzuli'nin Su Kasidesi, Türk hamam kültürü, çeşme kitabeleri ve Ayazma geleneği örneklerle sunuldu.

Cam Enstalasyon Alanı'nda Taha Baydar'ın "Nefes" adlı geri dönüşüm camlardan üretilmiş eserlerinin yer aldığı sergide, her formun bir damlayı temsil ettiği 41 parçadan oluşan çalışmada pina midyeleri için sembolik yaşam alanı oluşturuldu, ebru sanat alanında ise sanatçı Garip Ay'ın çalışmaları izlendi.

Açıklamada, sanatçı Gökhan Doğan'ın deniz çayırları temalı dijital enstalasyonunun katılımcılara sunulduğu, Anadolu Motifleri bölümünde ise Anadolu'nun su ve denizle ilişkili motiflerinin yapay zekayla yeniden üretilip dijital olarak aktarıldı, Damla Damla sergisi ile de yaşam kaynağı suyun korunmasının ortak sorumluluk olduğunun bir kez daha hatırlatıldığı kaydedildi.