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Bakan Kurum: Sıfır Atık Hareketi'ni yeni bir aşamaya taşıyacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Hareketi'nin 7. yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “2023 yılı hedefimize ulaştık. Şimdi hedef 2035 yılında yüzde 60 geri kazanım sağlamak. Pilot ilçe sayılarımızı 7 bölgeye yayacak, Depozito Yönetim Sistemi'ni hayata geçirerek Sıfır Atık Hareketi'ni yeni bir aşamaya taşıyacağız” dedi.

IHA27 Eylül 2024 Cuma 11:50 - Güncelleme:
Bakan Kurum: Sıfır Atık Hareketi'ni yeni bir aşamaya taşıyacağız
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Sıfır Atık Hareketi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinesinde 27 Eylül 2017 yılında başlatıldı. 7 yılda geri dönüşümle 185 milyar TL ekonomiye kazandırılırken, 498 milyon ağaç kesilmekten kurtarıldı, 819 milyon metreküp su tasarrufu sağlandı. 127 milyon varil petrolden tasarruf edilerek, 5,9 milyon ton sera gazı salımı önlendi ve 2,6 milyar kilovat saat enerji tasarrufu sağlandı.

7 YILDA 7 KITADA

7'nci yılda "7 Yılda 7 Kıtada" sloganıyla devam eden Sıfır Atık Hareketi, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere peç çok uluslararası kurum ve kuruluşta takdir topladı, ödüle layık görüldü. Dünyanın dört bir yanında farkındalık oluşturdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Hareketi'nin 7. yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sıfır Atık Hareketi'nin yeni pilot ilçeler ve Depozito Yönetim Sistemi ile güçlenerek yoluna devam edeceğine dikkat çekti.

PİLOT İLÇELER ARTACAK, DEPOZİTO SİSTEMİ HAYATA GEÇECEK

Bakan Kurum paylaşımında, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlattığımız, 7 yılda 7 kıtada iz bırakan Sıfır Atık Hareketimiz ile daha yaşanabilir ve temiz bir dünya için bugünden geleceğe uzanan bir köprü kurduk, 2023 yılı hedefimize ulaştık. Şimdi hedef 2035 yılında yüzde 60 geri kazanım sağlamak. Bunun için pilot ilçe sayılarımızı 7 bölgeye yayacak, Depozito Yönetim Sistemi'ni hayata geçirerek Sıfır Atık Hareketi'ni yeni bir aşamaya taşıyacağız. Sıfır atık ile kazanan ülkemiz ve nesillerimiz olacak" dedi.

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