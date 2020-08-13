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Bakan Kurum ''Sıfır Atık Mavi'' seferberliğine destek çağrısında bulundu

Bakan Murat Kurum, 'Doğada yıllarca yok olmayan hayalet ağlar deniz canlılarının yaşamını tehdit ediyor. Sıfır Atık Mavi hareketine vereceğiniz destek ile denizlerimizi hayalet ağlar ile diğer deniz çöplerinden arındıralım, el birliği ile koruyalım' ifadelerini kullandı.

AA13 Ağustos 2020 Perşembe 14:16 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 14:16
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Twitter hesabından "hayalet ağlar ve deniz çöpleri"ne ilişkin video paylaştı.

Denizdeki doğal yaşama zarar veren ağların görüntüsünün yer aldığı videoda, "Kayalara ya da batıklara takılarak parçalanan ağlar, deniz canlılarının yok olmasına, batık ve kültürel hazinelerin tahribine sebep oluyor. Akıntılarla sürüklenen bu atıklar doğada yıllarca yok olmuyor." bilgisi verildi.

Bakan Kurum, paylaşımında, "Doğada yıllarca yok olmayan hayalet ağlar deniz canlılarının yaşamını tehdit ediyor. Sıfır Atık Mavi hareketine vereceğiniz destek ile denizlerimizi hayalet ağlar ile diğer deniz çöplerinden arındıralım, el birliği ile koruyalım." ifadelerini kullandı.

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