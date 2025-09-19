Bakan Kurum, Sındırgı'da vatandaşlarla buluştu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin hemen ardından gerçekleştirdiği ziyarette, vatandaşlara söz vererek en geç 1,5 ay içinde yeni evlerin temelini atacaklarını söyledi.

Depremden 1 ay sonra Sındırgı ve Bigadiç'te köy evleri ve TOKİ konutlarının inşa süreci başlatıldı. Sındırgılı vatandaşlar, Bakan Kurum'a temel atma töreninde eşlik etti. Köylü kadınlar, Kurum ile kürsüye çıkıp butona basarak kendi evlerinin temelini attı.

Bakan Kurum, törene ilişkin NSosyal'den yaptığı paylaşımda, "Söz verdiğimiz gibi depremden 1 ay sonra yeni yuvalarımızın temellerini hep birlikte attık. Sındırgı ve Bigadiç'te 385 köy evi ile 135 konutumuzu bir yıl içinde tamamlayıp teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

- 531 BAĞIMSIZ BÖLÜM İNŞA EDİLECEK

TOKİ tarafından Sındırgı ilçesinin Çavdaroğlu Mahallesi'nde 135 afet konutu, Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinin köylerinde ise 385 köy evi ve 11 iş yeri olmak üzere 531 bağımsız bölüm inşa edilecek.

Bakan Kurum'un talimatıyla Çavdaroğlu Mahallesi'nde yapımı devam eden TOKİ konutlarından 100'ü de depremde evleri hasar gören hak sahiplerine verilecek.