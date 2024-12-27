İSTANBUL 7°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2024 Cuma / 26 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,2216
  • EURO
    36,7479
  • ALTIN
    2961.42
  • BIST100
    10025.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Kurum: Söz verdiğimiz gibi 2025 yılı sonu itibarıyla evine girmeyen depremzede kardeşimiz kalmayacak
Güncel

Bakan Kurum: Söz verdiğimiz gibi 2025 yılı sonu itibarıyla evine girmeyen depremzede kardeşimiz kalmayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'İnşallah söz verdiğimiz gibi 2025 yılı sonu itibarıyla Hatay'da, 11 ilde evine girmeyen tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak anlayışıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz.' dedi.

AA27 Aralık 2024 Cuma 18:19 - Güncelleme:
Bakan Kurum: Söz verdiğimiz gibi 2025 yılı sonu itibarıyla evine girmeyen depremzede kardeşimiz kalmayacak
ABONE OL

Kurum, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen İl Değerlendirme Toplantısı'nda, zor bir afeti hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

O günden beri de el birliğiyle bu mücadeleyi sürdürmeye gayret gösterdiklerini ifade eden Kurum, şöyle konuştu:

"Amacımız, gayemiz bir an önce köy konutuyla, ilçesiyle, beldesiyle, peyzaj düzenlemesiyle Hatay'ımızı eskisinden daha iyi hale getirebilmek, bunun mücadelesini veriyoruz. Hep birlikte Hatay'ın çocuklarının, evlatlarının huzur, güven içerisinde yaşayacağı yeni yerlerin inşasını gerçekleştiriyoruz. İnşallah söz verdiğimiz gibi 2025 yılı sonu itibarıyla Hatay'da, 11 ilde evine girmeyen tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak anlayışıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz."

Bakan Kurum, bugüne kadar çalışmalara iştirak eden, depremzedelerin derdiyle dertlenen, elini taşın altına koyan her bir çalışma arkadaşına teşekkür etti.

Toplantıya, Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, İLBANK Genel Müdürü Recep Türk, Vali Mustafa Masatlı, AK Parti Hatay Milletvekilleri Adem Yeşildal, Hüseyin Yayman, Kemal Karahan, Abdulkadir Özel, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, kaymakamlar, kurum müdürleri, AK Parti'li, CHP'li, MHP'li, BBP'li ve TİP'li tüm ilçe belediye başkanları katıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.