Bakan Kurum, Sur'da incelemelerde bulundu

AA 19 Eylül 2020 Cumartesi 20:30 - Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 20:30

Diyarbakır'daki temaslarını sürdüren Bakan Kurum, merkez Sur ilçesi Alipaşa Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında inşaatı devam eden konut alanını gezdi.

Terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu zarar gören 6 mahalledeki inşaat ve restorasyon çalışmalarını inceleyen Kurum, daha sonra teröristlerce yakıldıktan sonra restore edilerek hizmete açılan Fatihpaşa Camisi'nde (Kurşunlu) incelemede bulundu.

Kurum, burada basın mensuplarına, Sur ilçesinde 506 konutun inşaatını tamamladıklarını ve kuralarını çektiklerini söyledi.

Vatandaşların 30 Ekim'e kadar sözleşmelerini yaptıklarında bu konutlarda oturabileceğini aktaran Kurum, "Tabii burada sadece vatandaşımız için konut değil, burada terör olayları sebebiyle zarar gören tescilli yapıların da restorasyonunu yapıyoruz. Yine bu eylemlerde zarar görmüş kiliselerimiz, camilerimiz, okullarımız, hanlarımız, hamamlarımız, bu bölgede ne kadar tescilli, korunması gereken yapı varsa aslına uygun bir şekilde inşasını gerçekleştiriyoruz." dedi.

"Bu süreçten sonra Sur'da boş alan olsa dahi yapmış olduğumuz 506 konut, tescilli 347 adet yapı dışında hiçbir şekilde Sur içerisinde yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullanan Kurum, burayı tarihi değerleriyle, güzellikleriyle, kültürel değerleriyle aslına uygun şekilde inşa edip gelecek nesillere aktarmak istediklerini vurguladı.

Bölgedeki kültürel dokuya sahip çıkacak ticari üniteler de inşa ettiklerini anlatan Kurum, şunları kaydetti:

"Ticari ünitelerimizin de satışına yakın bir zamanda çıkacağız. Bunlardan bir kısmını ayıracağız ve bu ayırdığımız ticari üniteleri de şehirdeki gümüşçülük, tespihcilik, bakırcılık, puşuculuk gibi zanaatların devam etmesi adına Valiliğimize, YİKOB'umuza vereceğiz ve uygun şartlarda bunları kiralamak suretiyle bu el sanatlarının gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacağız. Kalan diğer ticari ünitelerimizi de açık ihaleyle ihaleye çıkıp inşallah burada hakikaten 7 gün 24 saati yaşayan ve insanların geldiğinde burada mutlu oldukları, huzurlu bir şekilde vakit geçirdikleri, isteyen vatandaşımızın kiliseye gittiği, isteyen vatandaşımızın camide namazını kıldığı, burada yeşil alanlarda çocuklarıyla gençler, kadınlarımızın vakit geçirebildiği bir alan haline gelecek."

- "Konutların vadelerini 10 yıldan 15 yıla çıkarıyoruz"

Bakan Kurum, vatandaşların talebi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla konut vadelerinin uzatıldığını açıkladı.

Kurum, konutların sıfır faizle vadelendirildiğine dikkati çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatı çerçevesinde konutların vadelerini 10 yıldan 15 yıla çıkarıyoruz ve bu çerçevedeki süreci Valiliğimiz yürütecektir. Vatandaşımız artık kiranın da altında bir bedelde burada hak sahibi olabilecek." diye konuştu.

Tescilli 347 yapının 118'inin ihalesinin yapıldığını hatırlatan Kurum, kalan 158 yapıya ilişkin projelendirme sürecini tamamladıklarını ve eylül-ekim ayında yapımına başlayacaklarını kaydetti.

"Önümüzdeki yılı artık Sur'u yeşil alanıyla tescilli yapıların korunmuş, ihya edilmiş şekliyle bir de burada vatandaşımızın, Surlu vatandaşımızın, Diyarbakırlı vatandaşımızın yaşadığı şekliyle inşallah hayata geçirmiş olacağız." diyen Kurum, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda 7 tane butik otelimiz var. Bu butik otelimizi de önümüzdeki aylarda ihaleye çıkacağız ve bu kapsamda hem yapmış olduğumuz butik otellerde hem de burada yatırım teşvikten çıkacağımız irtifak tesis ederek çıkacağımız turizm işletmeleriyle bir cazibe merkezi olacaktır. Ben şimdiden tüm eserlerimizin Diyarbakır'ımız için Sur'umuz için hayırlı olmasını diliyorum. Yine tescilli yapılar kapsamında 5 tane yapının restorasyon çalışması devam ediyor ki bir tanesi Surp Giragos Kilisesi, Keldani Kilisesi, yine Kaymakamlığa arkada tahsis edeceğimiz bir binayla birlikte burada artık tarihi camilerimizin, kiliselerimizin binalarımızın da restorasyonunu tamamlanmış, eskisinden daha sağlam, daha güvenli, daha huzurlu bir Sur'u hep birlikte inşa etmiş olacağız."

"Dağkapı Meydan Projesi yürütüyoruz"

Kurum, bir gazetecinin sorusu üzerine Dağkapı'da hayata geçirilmesi planlanan Dağkapı Meydan Projesi'ne ilişkin bilgi verdi.

Sur etrafında bazı kapıların bulunduğunu ve bunlardan birisinin de Dağkapı olduğunu vurgulayan Kurum, şöyle konuştu:

"Dağkapı, tam Diyarbakır'ın tarihinin, eski Diyarbakır diyebileceğimiz alanda bulunuyor. Süreçte Dağkapı yıkılmış orada 250 metrelik surumuz da yıkılmış durumda. Biz bir Dağkapı Meydan Projesi yürütüyoruz Valiliğimizle birlikte. Belediyemiz, Valiliğimiz ortak, Bakanlığımız da bu çalışmayı yürütüyor ve bu kapsamda orduevinin bulunduğu binayı yıkıyoruz. Yine yanındaki otel ve Dilan Sineması diye bildiği vatandaşımızın, alanların da tescilli olanların restorasyonunu, tescil dışındakilerin de kamulaştırmasını yapmak suretiyle burayı bir meydan haline getiriyoruz. Bu kapsamda Dağkapı'yı yeniden inşa ediyoruz. 250 metrelik Sur'umuzu yeniden yapıyoruz ve orada Sayın Bakanımızın, milletvekillerimizin de gençliğinde oturduğu, sohbet ettiği, huzurlu bir şekilde vakit geçirdiği Sur etrafında tamamen yeşil alan ve altında vatandaşımızın oraya geldiğinde araçlarını güvenli bir şekilde bırakacağı bir otopark, altında bulunan Selahattin Eyyubi Çarşısı diye bildiğimiz çarşıdaki dükkanların da kamulaştırılması suretiyle yaklaşık 51 dükkan kamulaştırılacak. Burada da hakikaten sadece Diyarbakır'ı değil tüm Türkiye'yi tüm dünyayı ilgilendiren bir projeyi inşallah hayata geçirmiş olacağız."

Kurum, daha sonra merkez Kayapınar ilçesinde inşaatı devam eden 4. Oto Sanayi Sitesi'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum'un incelemelerinde Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal da yer aldı.

