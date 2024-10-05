İSTANBUL 32°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ekim 2024 Cumartesi / 2 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2452
  • EURO
    37,6376
  • ALTIN
    2921.55
  • BIST100
    9109.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bölge yeniden ayağa kaldırılıyor.... Bakan Kurum: Toplamda 332 bin yuva ve iş yerimizin inşaatını başlattık
Güncel

Bölge yeniden ayağa kaldırılıyor.... Bakan Kurum: Toplamda 332 bin yuva ve iş yerimizin inşaatını başlattık

Kahramanmaraş'ta Azerbaycan Bulvarı Emlak Konut Yerinde Dönüşüm Şantiyesi'nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Toplamda 332 bin yuva ve iş yerimizin inşaatını başlattık. Tüm tecrübemizi deprem bölgesine aktarıyor ve seferberlik anlayışıyla çalışmaya gayret gösteriyoruz.' dedi.

5 Ekim 2024 Cumartesi 10:35 - Güncelleme:
Bölge yeniden ayağa kaldırılıyor.... Bakan Kurum: Toplamda 332 bin yuva ve iş yerimizin inşaatını başlattık
ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta Azerbaycan Bulvarı Emlak Konut Yerinde Dönüşüm Şantiyesi'nde açıklamada bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları;

* Toplamda 332 bin yuva ve iş yerimizin inşaatını başlattık. 2025'in sonunda 452 bin yeni ev ve iş yerini teslim edeceğiz.

* Ve son 3 ayda yine 11 ilimizde 60 bin yeni konutun yapımını başlattık.

* Tüm tecrübemizi deprem bölgesine aktarıyor ve seferberlik anlayışıyla çalışmaya gayret gösteriyoruz.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.