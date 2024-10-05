Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta Azerbaycan Bulvarı Emlak Konut Yerinde Dönüşüm Şantiyesi'nde açıklamada bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları;

* Toplamda 332 bin yuva ve iş yerimizin inşaatını başlattık. 2025'in sonunda 452 bin yeni ev ve iş yerini teslim edeceğiz.

* Ve son 3 ayda yine 11 ilimizde 60 bin yeni konutun yapımını başlattık.

* Tüm tecrübemizi deprem bölgesine aktarıyor ve seferberlik anlayışıyla çalışmaya gayret gösteriyoruz.