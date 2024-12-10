Bakan Kurum: Tüm gayretimiz afetzede kardeşlerimizin yuvalarına 1 saat daha önce girebilmeleri için

Bakan Kurum, Hatay'da devam eden deprem konutlarına ilişkin paylaşım yaptı.
174 ayrı alanda,— Murat KURUM (@murat_kurum) December 10, 2024
1900 şantiye...
7/24 işçilerimiz, iş makinelerimiz durmuyor.
Tüm gayretimiz afetzede kardeşlerimizin yuvalarına 1 saat daha önce girebilmeleri için.
Burası Hatay Dikmece. pic.twitter.com/efM74EyjQs
Bakan Kurum, paylaşımında "7/24 işçilerimiz, iş makinelerimiz durmuyor. Tüm gayretimiz afetzede kardeşlerimizin yuvalarına 1 saat daha önce girebilmeleri için." ifadelerini kullandı.