Bakan Kurum: Tüm gayretimiz afetzede kardeşlerimizin yuvalarına 1 saat daha önce girebilmeleri için

Bakan Kurum, Hatay'da devam eden deprem konutlarına ilişkin paylaşım yaptı.

174 ayrı alanda,

1900 şantiye...



7/24 işçilerimiz, iş makinelerimiz durmuyor.



Tüm gayretimiz afetzede kardeşlerimizin yuvalarına 1 saat daha önce girebilmeleri için.



Burası Hatay Dikmece. pic.twitter.com/efM74EyjQs — Murat KURUM (@murat_kurum) December 10, 2024

Bakan Kurum, paylaşımında "7/24 işçilerimiz, iş makinelerimiz durmuyor. Tüm gayretimiz afetzede kardeşlerimizin yuvalarına 1 saat daha önce girebilmeleri için." ifadelerini kullandı.