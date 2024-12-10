İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Aralık 2024 Salı / 9 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,8519
  • EURO
    36,6901
  • ALTIN
    3017.9
  • BIST100
    10099
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Kurum: Tüm gayretimiz afetzede kardeşlerimizin yuvalarına 1 saat daha önce girebilmeleri için
Güncel

Bakan Kurum: Tüm gayretimiz afetzede kardeşlerimizin yuvalarına 1 saat daha önce girebilmeleri için

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da devam eden deprem konutlarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

10 Aralık 2024 Salı 19:51 - Güncelleme:
Bakan Kurum: Tüm gayretimiz afetzede kardeşlerimizin yuvalarına 1 saat daha önce girebilmeleri için
ABONE OL

Bakan Kurum, Hatay'da devam eden deprem konutlarına ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Kurum, paylaşımında "7/24 işçilerimiz, iş makinelerimiz durmuyor. Tüm gayretimiz afetzede kardeşlerimizin yuvalarına 1 saat daha önce girebilmeleri için." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.