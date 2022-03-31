Bakan Kurum: Tüm illerde Deniz Çöpleri İl Eylem Planları hazırlandı

Kurum, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Çevre Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün çalışmalarına katıldı. "Sürdürülebilir Okyanus Yönetimi İçin Politikalardan Yararlanılması" oturumunda Türkiye'nin deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik çalışmalarını anlatan Kurum, Akdeniz'in 180 milyondan fazla insanın baskı altında yaşadığı dünyada iklim değişikliğinden etkilenen 25 sıcak noktadan biri olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin, Barselona Konvansiyonu'nun dönem başkanlığını yürüttüğüne işaret eden Kurum, Antalya'da düzenlenen Barselona Sözleşmesi 22. Taraflar Konferansı'nda (COP-22) Akdeniz havzasının korunması için kararlar alındığını, Akdeniz'in bir bütün olarak kükürt oksitler için emisyon kontrol alanı ilan edildiğini hatırlattı.

Avrupa'da tehdit altında olan deniz habitatlarının yüzde 32 ile en yüksek oranını temsil eden Akdeniz'in yüzde 21'inin savunmasız, yüzde 11'inin ise tehlike altında olduğunun belirtildiğini kaydeden Kurum, "Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak, sadece Akdeniz'i değil, Karadeniz ve Ege Denizi'ni, göllerimizi, akarsularımızı bu tehditten korumak için büyük projeler, ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Biliyoruz ki koruma altına aldığımız en ufak bir su parçası, deniz ekosistemlerini de korumaya yönelik atılan büyük birer adım olacak, olumlu katkılar sağlayacaktır."

- "TÜM İLLERDE DENİZ ÇÖPLERİ İL EYLEM PLANLARI HAZIRLANDI"

Türkiye genelinde korunan alan miktarının 2023 yılına kadar ülke yüzölçümünün yüzde 12'si olması hedefinde bugün itibarıyla yüzde 11,91'e ulaştıklarını dile getiren Kurum, denizleri korumanın kara kökenli kirlilik kaynaklarını ortadan kaldırmaktan geçtiğine vurgu yaptı. Kurum, şunları söyledi:

"Sıfır atık hareketi ve atık yönetimi faaliyetleriyle deniz çöpünün azaltılmasına yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Tüm illerimizde Deniz Çöpleri İl Eylem Planlarını kapsamlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bu kapsamda 2019 yılından bu yana kıyıdan ve denizden toplam 130 bin ton deniz çöpü toplayarak bertaraf etmiş bulunuyoruz. Deniz çöpünü kaynağında önlemeye yönelik ulusal çabalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

Barselona ve Bükreş sözleşmelerinin tarafı olarak Türkiye'nin, bölgesel iş birliğinin geliştirilmesi konusunda inisiyatif almaya hazır olduğunu ifade eden Kurum, bunun için büyük bir fırsat olarak gördükleri BM Okyanus Konferansı ile Okyanusumuz Konferansı'na aktif olarak katılacaklarını kaydetti.