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Bakan Kurum: Türkiye'nin sokaklarını karıştırmak istiyorlar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Bunlar deprem bölgesinde yaptıkları yetmezmiş gibi Türkiye'nin sokaklarını karıştırmak istiyorlar. Siyaset en başta sorumluluk sahibi olmaktır. Orada 40 düşünüp bir konuşmaktır ve sözün sonuçlarına katlanmaktır. Bu eylemlerde bir kardeşimizin, bir polisimizin burnu kanasa bunun hesabını kim verecek?' dedi.

AA21 Mart 2025 Cuma 20:10 - Güncelleme:
Bakan Kurum: Türkiye'nin sokaklarını karıştırmak istiyorlar
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Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen AK Parti İl Başkanlığı teşkilat ve vefa iftarında konuşan Kurum, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana bir vefa hareketi olduğunu söyledi.

Ana muhalefet partisinin yapılan hizmetlere tahammülünün olmadığını dile getiren Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"AK Parti bir millete ve vatana vefa hareketidir. Bugün sizler de AK Parti'nin neferleri olarak deprem bölgesinde vefanın temsilcilerisiniz. Peki sizler burada milletimizin yarınları için alın teri dökerken adeta yeniden bir doğruluş destanı yazarken bu ülkenin ana muhalefeti ne yapıyor, bir yaraya merhem oluyor mu? Olmuyor. Bir şehirde çivi çakıp bir eser üretiyorlar mı? Emin olun üretmiyorlar. Bir hizmete, yapılan bir esere omuz veriyorlar mı? Onu da vermiyorlar. Cevabı o kadar açık ve net ki hiçbir işe, hiçbir projeye katkı vermiyorlar. Biz bunların hizmete kabiliyetleri olmadığını biliyorduk ama tahammüllerinin de olmadığını yeni öğrendik. Bunlar lafa geldi mi mangalda kül bırakmazlar ama hadi hizmetin yok bari gel burada çalışan işçileri, emekçileri takdir et desek dut yemiş bülbüle dönerler."

"SİYASET EN BAŞTA SORUMLULUK SAHİBİ OLMAKTIR"

Bakan Kurum, "Bunlar deprem bölgesinde yaptıkları yetmezmiş gibi Türkiye'nin sokaklarını karıştırmak istiyorlar. Siyaset en başta sorumluluk sahibi olmaktır. Orada 40 düşünüp bir konuşmaktır ve sözün sonuçlarına katlanmaktır. Bu eylemlerde bir kardeşimizin, bir polisimizin burnu kanasa bunun hesabını kim verecek?" diye konuştu.

Sokağa çıkma çağrısında bulunanlara hesap sorulacağını dile getiren Kurum, "Ben söyleyeyim insanları sokağa çağıran kimse hesabını da günü geldiğinde o verecek. Bakın şayet Özgür Özel gerçekten sorumluluk sahibi ise önce başını ellerinin arasına alacak, panik halindeki sorumsuz açıklamalarına son verecek, demokratik siyasetin sorumluluğuyla konuşan tüm iddialara cevap bulacak ve aziz milletimizi aydınlatacak. Sonra da milletin karşısına çıkacak ve yalanları değil hakikatleri konuşacak. Aksi halde konuştuğu her şey tarih önünde de siyaset sahasında da milletimiz nezdinde de boştur, yalandır, saçmalıktır." dedi.

Programa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, milletvekilleri ve partililer katıldı.

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