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Bakan Kurum, Tuz Gölü'nde alınan tedbirlerin sonuç verdiğini bildirdi: Flamingo yavruları yumurtalarından çıktı, sağ salim büyüdü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Çok şükür aldığımız tedbirler sonuç verdi. Tuz Gölü'nde 10 bin flamingo yavrusu yumurtalarından çıktı, sağ salim büyüdü, hatta bazıları göçtü. Bazıları da bizimle kaldı' dedi.

DHA22 Ekim 2022 Cumartesi 12:17 - Güncelleme:
Bakan Kurum, Tuz Gölü'nde alınan tedbirlerin sonuç verdiğini bildirdi: Flamingo yavruları yumurtalarından çıktı, sağ salim büyüdü
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Tuz Gölü'nde kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan flamingo yavruları için alınan tedbirlerin sonuç verdiğini ve yavru flamingoların kurtulduğunu duyurdu. Bakan Kurum, "Çok şükür aldığımız tedbirler sonuç verdi. Tuz Gölü'nde 10 bin flamingo yavrusu yumurtalarından çıktı, sağ salim büyüdü, hatta bazıları göçtü. Bazıları da bizimle kaldı" ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bakan Murat Kurum'un talimatlarıyla Tuz Gölü'ndeki iklim değişikliğine bağlı kuraklık nedeniyle yaşanan flamingo ölümlerinin önüne geçmek için ağustos ayında bir dizi önlem aldı. Bakanlık, öncelikle flamingo yavrularının uçma ergenliğine erişinceye kadar, kuluçka bölgesinin susuz kalmaması için bölgeye tankerlerle su takviyesi yaptı ardından da kalıcı çözüme yönelik 4 kilometrelik borular döşeyerek flamingolara can suyu aktardı. Tedbirlerin ardından, Tuz Gölü'nde yumurtadan çıkan 10 bin yavru flamingo, gelişimlerini sağlıklı bir şekilde tamamladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bir kısmı göçse de önemli bir bölümü Özel Çevre Koruma Bölgesi içindeki Kulu ve Tersakan gibi göller dışında Mamasın Barajı gibi civardaki sulak alanlara dağıldı. Toplu halde beslenen flamingolar, yine toplu halde bölge üzerinde uçarken allı turna adına yakışır şekilde kızıl renkleriyle görsel şölen sunmaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

  • Bakan Kurum
  • Tuz Gölü
  • Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

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