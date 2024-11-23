Sosyal medya hesabından paylaştığı videoya 'Varsın birileri yok saysın, milletimiz görüyor. Tüm gayretimiz, emeğimiz onlar için' notunu düşen Bakan Kurum'un duygulandıran paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı.
Kurum'a teşekkür etmek için yayına geldiğini ifade eden bir Adıyamanlı depremzede vatandaş, "İlk defa yeni geldim dairemi gördüm. 5 kişiyiz konteynerde kalıyoruz. Çok duygulandım" dedi."AYAKLARIM GİTMEDİ"
Deprem bölgelerinde çok büyük emek verildiğini belirten vatandaş ayrıca, "Gerçekten o kadar büyük emek verilmiş ki ve bu kadar kısa bir sürede. Gidecektim gidemedim. Ayaklarım gitmedi. Eşime dedim ki ne olur bir gidip teşekkür edeceğim" ifadelerini kullandı.
Kurum ise vatandaşa, "Tüm annelerimizin yüzü gülene kadar çalışacağız" diyerek yanıt verdi.