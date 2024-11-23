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Bakan Kurum ve Adıyamanlı depremzede arasında duygulandıran diyalog: Eşime, gidip teşekkür edeceğim dedim

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman İndere'de depremzedeler için inşa edilen konutlarda incelemelerde bulunurken yanına gelen bir vatandaş ile arasında geçen diyaloğu sosyal medya hesabından paylaştı.

23 Kasım 2024 Cumartesi 21:32 - Güncelleme:
Bakan Kurum ve Adıyamanlı depremzede arasında duygulandıran diyalog: Eşime, gidip teşekkür edeceğim dedim
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Sosyal medya hesabından paylaştığı videoya 'Varsın birileri yok saysın, milletimiz görüyor. Tüm gayretimiz, emeğimiz onlar için' notunu düşen Bakan Kurum'un duygulandıran paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı.

Kurum'a teşekkür etmek için yayına geldiğini ifade eden bir Adıyamanlı depremzede vatandaş, "İlk defa yeni geldim dairemi gördüm. 5 kişiyiz konteynerde kalıyoruz. Çok duygulandım" dedi.

"AYAKLARIM GİTMEDİ"

Deprem bölgelerinde çok büyük emek verildiğini belirten vatandaş ayrıca, "Gerçekten o kadar büyük emek verilmiş ki ve bu kadar kısa bir sürede. Gidecektim gidemedim. Ayaklarım gitmedi. Eşime dedim ki ne olur bir gidip teşekkür edeceğim" ifadelerini kullandı.

Deprem bölgelerinde yoğun mesai

Bakan Kurum'un "Beğendiniz mi" sorusuna ise vatandaş, "Çok beğendim, yani büyük bir emek verilmiş. Yani bir çevre düzenlemesine gerçekten herkes bir gözünü açsın. Bu kadar kısa süre içinde diyorum yani. Bu dağı resmen delip geçtiler. Hep kayaydı burası. Yani öncesini bilenler şimdi bir baksınlar, nasıl bir büyük farkı o zaman görürler. Gerçekten çok teşekkür ederim herkes adına" dedi.

Kurum ise vatandaşa, "Tüm annelerimizin yüzü gülene kadar çalışacağız" diyerek yanıt verdi.

Deprem konutlarına hayran kaldılar

Kurum: Kadim şehri ihya edeceğiz

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