Bakan Kurum verdiği sözü tuttu: Çocuklara halı saha hediyesi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören Zey köyü, Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce yeniden inşa edildi. Deprem bölgesinin en büyük ikinci şantiyesi olan İndere'nin eteğinde, 135 dönümlük alanda projelendirilen 107 köy evinin tamamı bitirildi.

Bakan Kurum, köyde yaşayan çocukların halı saha talebini de karşılıksız bırakmadı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nın maçı öncesinde halı sahaya kavuşan çocukların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Kurum, "Bir halı saha yaptık, binlerce hayale kapı açtık. Belki de içlerinden biri ay-yıldızlı formayı giyip hepimizi gururlandıracak." ifadesini kullandı.