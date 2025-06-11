Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan Malatya'da bugüne kadar 26 bin 325 konut ve iş yeri teslim edildi, bu rakam yıl sonuna kadar 79 bin 420'ye yükselecek.

"Kurada çıkan anahtar bizim için sadece bir anahtar değildi. Çocuklarımızın geleceği, bizim umudumuz oldu."



Size söz olsun, o umutları hiç söndürmeyeceğiz. pic.twitter.com/JlZruf29ph — Murat KURUM (@murat_kurum) June 11, 2025

Bakan Kurum, paylaşımında, depremzede İrfan Yılmaz'ın "Kurada çıkan anahtar bizim için sadece bir anahtar değildi. Çocuklarımızın geleceği, bizim umudumuz oldu." sözlerini alıntılayarak, "Size söz olsun, o umutları hiç söndürmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeni yapılan konutların yer aldığı görüntülerde hak sahiplerinden Ahmet İtik, "Barınak, hayat kaynağının olduğu yer, sıcak yuva. Devletimiz bizi sıcak yuvamıza kavuşturdu. Böyle evleri hayal ederdik. 2 sene zarfında bu kadar şehri ayağa kaldırmak, her adamın haddi değil." açıklamasında bulundu.



Hak sahibi Engin Yılmaz ise "453 bin konut yapılacakmış. Biz güveniyoruz, Allah'ın izniyle 500 bini de yaparlar." mesajını paylaştı.