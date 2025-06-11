Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan Malatya'da bugüne kadar 26 bin 325 konut ve iş yeri teslim edildi, bu rakam yıl sonuna kadar 79 bin 420'ye yükselecek.
"Kurada çıkan anahtar bizim için sadece bir anahtar değildi. Çocuklarımızın geleceği, bizim umudumuz oldu."— Murat KURUM (@murat_kurum) June 11, 2025
Size söz olsun, o umutları hiç söndürmeyeceğiz. pic.twitter.com/JlZruf29ph
Bakan Kurum, paylaşımında, depremzede İrfan Yılmaz'ın "Kurada çıkan anahtar bizim için sadece bir anahtar değildi. Çocuklarımızın geleceği, bizim umudumuz oldu." sözlerini alıntılayarak, "Size söz olsun, o umutları hiç söndürmeyeceğiz." ifadelerini kullandı."HER ADAMIN HADDİ DEĞİL"
Yeni yapılan konutların yer aldığı görüntülerde hak sahiplerinden Ahmet İtik, "Barınak, hayat kaynağının olduğu yer, sıcak yuva. Devletimiz bizi sıcak yuvamıza kavuşturdu. Böyle evleri hayal ederdik. 2 sene zarfında bu kadar şehri ayağa kaldırmak, her adamın haddi değil." açıklamasında bulundu.
Hak sahibi Engin Yılmaz ise "453 bin konut yapılacakmış. Biz güveniyoruz, Allah'ın izniyle 500 bini de yaparlar." mesajını paylaştı.