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Bakan Kurum, yapımı tamamlanan konutların görüntülerini paylaştı: Çocuklarımızın geleceği, bizim umudumuz oldu

Malatya'da Bahçebaşı ve İkizce mahallelerinde inşası tamamlanan konutlara yerleşen vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Kurada çıkan anahtar bizim için sadece bir anahtar değildi. Çocuklarımızın geleceği, bizim umudumuz oldu' dedi.

AA11 Haziran 2025 Çarşamba 21:28 - Güncelleme:
Bakan Kurum, yapımı tamamlanan konutların görüntülerini paylaştı: Çocuklarımızın geleceği, bizim umudumuz oldu
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan Malatya'da bugüne kadar 26 bin 325 konut ve iş yeri teslim edildi, bu rakam yıl sonuna kadar 79 bin 420'ye yükselecek.

Bakan Kurum, paylaşımında, depremzede İrfan Yılmaz'ın "Kurada çıkan anahtar bizim için sadece bir anahtar değildi. Çocuklarımızın geleceği, bizim umudumuz oldu." sözlerini alıntılayarak, "Size söz olsun, o umutları hiç söndürmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"HER ADAMIN HADDİ DEĞİL"

Yeni yapılan konutların yer aldığı görüntülerde hak sahiplerinden Ahmet İtik, "Barınak, hayat kaynağının olduğu yer, sıcak yuva. Devletimiz bizi sıcak yuvamıza kavuşturdu. Böyle evleri hayal ederdik. 2 sene zarfında bu kadar şehri ayağa kaldırmak, her adamın haddi değil." açıklamasında bulundu.

Hak sahibi Engin Yılmaz ise "453 bin konut yapılacakmış. Biz güveniyoruz, Allah'ın izniyle 500 bini de yaparlar." mesajını paylaştı.

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