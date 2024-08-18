Bakan Kurum: Yaralarımızı hızlıca saracağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İskenderun'da farklı illerde devam eden yangınlarla ilgili hasar tespit verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları;

* Vatandaşlarımız müsterih olsun, biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her yangında, depremde, selde milletimizi yalnız bırakmadık. Bu yangınlarda da yaralarımızı hızlıca saracağız.

* Orman yangınlarından etkilenen İzmir'de incelenen 52 bina ve 97 bağımsız bölümden 43 bina ve 45 bağımsız bölümün yıkık, ağır veya orta hasarlı.