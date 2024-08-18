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Bakan Kurum: Yaralarımızı hızlıca saracağız

İskenderun'da farklı illerde devam eden yangınlarla ilgili hasar tespit verilerine ilişkin konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Vatandaşlarımız müsterih olsun, biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her yangında, depremde, selde milletimizi yalnız bırakmadık. Bu yangınlarda da yaralarımızı hızlıca saracağız.' dedi.

18 Ağustos 2024 Pazar 12:32 - Güncelleme:
Bakan Kurum: Yaralarımızı hızlıca saracağız
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İskenderun'da farklı illerde devam eden yangınlarla ilgili hasar tespit verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları;

* Vatandaşlarımız müsterih olsun, biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her yangında, depremde, selde milletimizi yalnız bırakmadık. Bu yangınlarda da yaralarımızı hızlıca saracağız.

* Orman yangınlarından etkilenen İzmir'de incelenen 52 bina ve 97 bağımsız bölümden 43 bina ve 45 bağımsız bölümün yıkık, ağır veya orta hasarlı.

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