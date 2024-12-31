İSTANBUL 10°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Aralık 2024 Salı / 29 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3743
  • EURO
    36,6472
  • ALTIN
    2982.78
  • BIST100
    9830.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Kurum: Yeni yılda da gözümüz, gönlümüz, elimiz deprem bölgesinde olacak
Güncel

Bakan Kurum: Yeni yılda da gözümüz, gönlümüz, elimiz deprem bölgesinde olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Yeni yılda da gözümüz, gönlümüz, elimiz deprem bölgesinde olacak. 2025 sonunda tüm depremzede kardeşlerimizi yuvalarına kavuşturacağız.' ifadesini kullandı.

AA31 Aralık 2024 Salı 19:10 - Güncelleme:
Bakan Kurum: Yeni yılda da gözümüz, gönlümüz, elimiz deprem bölgesinde olacak
ABONE OL

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Milletimiz devletini ata bildi, baba bildi. Biz de milletimizin hizmetkarı olduk. Yuvası devletine emanet olan vatandaşlarımızın yüzünü güldürdük, ekmek teknelerini bereketlendirdik. Yeni yılda da gözümüz, gönlümüz, elimiz deprem bölgesinde olacak. 2025 sonunda tüm depremzede kardeşlerimizi yuvalarına kavuşturacağız."

  • deprem bakanı
  • depremzede yardım
  • yuva sağlama

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.