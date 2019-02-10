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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Kartal'da 8 bina yıkılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Kartal'da basın açıklaması yaptı. Kurum, 'Kartal’da boşaltılan Yunus Apartmanı bugün yıkılacak. Riskli olan 8 bina yıkılacak ve alanın tamamında bir kentsel dönüşüm projesi yapılacak. Bu süreçte kira desteği sağlanacak' dedi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kartal'da basın açıklaması yaptı.
 
Kurum, "Riskli olan 8 bina yıkılacak ve alanın tamamında bir kentsel dönüşüm projesi yapılacak. Bu süreçte kira desteği sağlanacak.  Dönüşüm sürecini vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekilde yapacağız. Hak sahiplerine sağlam ve güvenilir evlerini teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.
 
Kartal’da boşaltılan ve kontrollü bir şekilde tahliyesi yapılan Yunus Apartmanı'nın bugün yıkılacağını söyleyen Kurum, "Yunus Apartmanı'nın yıkımı bugün gerçekleştirilecek. Evdeki özel eşyaların alınması için 5-10 dakika müsaade ediyoruz. Vatandaşlarımız eşyalarını alır almaz yıkım gerçekleştirilecek" şeklinde konuştu.
 
 

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