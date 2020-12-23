AA 23 Aralık 2020 Çarşamba 15:25 - Güncelleme: 23 Aralık 2020 Çarşamba 15:25

Bakan Kurum, Arnavutluk'un Laç şehrinde depremzedeler için inşa edilecek 522 konut, 37 ticari ünite ve 375 araçlık otoparkın temel atma törenine katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da canlı bağlantıyla katıldığı törende konuşan Kurum, Erdoğan'ın Arnavutluk'a karşı özel bir sevgisi olduğunu belirterek, geçen yılki depremden hemen sonra depremzedelerin yaralarını sarmak için talimat verdiğini anımsattı.

Bugün dost ve kardeş Arnavutluk'ta inşa edecekleri konut, ticari ünite ve otoparkın temellerini hep birlikte attıklarını dile getiren Kurum, "Yüzyıllara dayanan dostluk ve kardeşlik hukukumuzu, yapacağımız bu yeni yuvalarla daha da güçlendiriyoruz. Yeni yuvalarımız, iş yerlerimiz şimdiden Arnavutluk için, Laç şehrimiz için, depremzede kardeşlerimiz için hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ilişkinin herhangi iki devlet arasındaki münasebetler gibi olmadığını söyleyen Kurum, şunları kaydetti:

"Biz, asırlar boyunca aynı tarihi, aynı kültürü, aynı acı ve mutlulukları paylaşmış kardeşleriz. Mevlana ne güzel söylemiş 'Dost ol, kardeş ol çünkü senin kalabalık olman hasmın belini kırar.' Türkiye olarak, hain FETÖ'cü teröristlerin 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında dost ve kardeş Arnavutluk'u yanımızda gördük. Ülke olarak biz de her şart altında başta Arnavutluk olmak üzere, Balkan coğrafyasındaki kardeşlerimizin yanında olmaya kararlılıkla devam ediyoruz. İnşallah bugün temellerini attığımız yuvalarımızın da ülkelerimiz arasındaki bağları çok daha güçlü kılacağına, taçlandıracağına gönülden inanıyorum."

- Konutlar 8 ay sonra teslim edilecek

Bakan Kurum, Arnavutluk depreminde kaybettikleri canların Türk milletini de yasa boğduğunu vurgulayarak, depremden hemen sonra, Arnavut kardeşlerinin yaralarını sarmak için ülke olarak seferber olduklarını ve depremin etkilendiği Laç şehrinde çalışmalara başladıklarını aktardı.

Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanı Arben Ahmetaj ile "Konut Yapımı Alanında İşbirliği Sözleşmesi" imzaladıklarını ve projeleri süratle hazırladıklarını anımsatan Kurum, "Konutlarımızın projeleri Arnavutluk yerel mimarisine uygun şekilde tasarlanmıştır. 72 bin 400 metrekarelik alanda yatay mimari esaslı olarak planladığımız projede bina yüksekliği zemin+ dört katı geçmeyecek." dedi.

Konutların inşa süreçlerini, kurulduğu günden beri 1 milyon konutun inşasını tamamlamış, 4 milyondan fazla insanı ev sahibi yapmış TOKİ'nin yürüteceğini aktaran Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün TOKİ, insani yardım amacıyla Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Endonezya'dan Sri Lanka'ya, Pakistan'dan Somali'ye kadar birçok ülkede binlerce konut, hastane, okul ve kamu hizmet binası inşa etmiş bir kurumdur, gururumuzdur. TOKİ'nin bu anlamda teknik, tecrübe ve uygulama pratiği, Arnavutluk'ta da başarıyla hayata geçirilecektir. İnşallah 8 ay sonra yine bir araya gelecek, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle konutların teslimlerini yine hep birlikte gerçekleştireceğiz."

Kurum ayrıca Arnavutluk için ortaya koydukları bu iş birliğinin iki ülke arasındaki kardeşliği daha da güçlendirmesi temennisinde bulundu.