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Bakan Kurum'a Hatay'dan hemşehrilik beratı

Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, asrın felaketinin ardından kentin yeniden inşa ve ihya çalışmalarıyla yakından ilgilenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a fahri hemşehrilik beratı sunulması önerisi kabul edildi.

HABER MERKEZİ13 Şubat 2025 Perşembe 17:30 - Güncelleme:
Bakan Kurum'a Hatay'dan hemşehrilik beratı
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6 Şubat depremlerinin ardından deprem bölgesine sık sık ziyaret eden ve vatandaşların taleplerini dinleyen Bakan Murat Kurum, Hatay'da da yeniden inşa ve ihya çalışmalarını yakından takip ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı depremin ardından ağır yıkıma uğrayan Hatay'daki çalışmaları kapsamında kentte bugüne kadar 40 bin 586 konut, 27 iş yeri ve 5 bin 554 köy evi olmak üzere toplam 46 bin 167 konut etti. Yılsonuna kadar 133 bin 382 konut, 9 bin 103 iş yeri ve 10 bin 763 köy evi olmak üzere toplam 153 bin 248 konut ve iş yeri teslim edilmiş olacak.

"OLAĞANÜSTÜ GAYRETLE ÇALIŞARAK..."

Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi'ne AK Parti grubunun teklifi ile getirilen ve "6 Şubat'taki depremlerden sonra başta Hatay'mız olmak üzere depremden etkilenen bölge illerinde olağanüstü bir gayretle çalışarak şehirlerimizin yeniden ayağa kalkmasında önemli katkıları olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a fahri hemşehrilik beratı verilmesi" ifadelerinin yer aldığı önerge kabul edildi.

MALATYA'NIN DA FAHRİ HEMŞEHRİSİ

Konutların yer seçiminden, inşaatların ilerleme durumuna, yol ve alt yapı hizmetlerine kadar pek çok konuyu 11 ilde yerinde inceleyen Bakan Kurum'a daha önce asrın felaketi sonrası yaptığı çalışmalardan dolayı Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından da fahri hemşehrilik beratı verilmişti.

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