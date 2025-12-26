İSTANBUL 9°C / 3°C
Güncel

Bakan Kurum'a yeni görev: Onur duydum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, COP Başkanı olarak atanmaktan onur duydum' dedi.

26 Aralık 2025 Cuma 08:07
Bakan Kurum'a yeni görev: Onur duydum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla COP Başkanı olarak atanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla COP Başkanı olarak atanmaktan onur duydum. COP31 ev sahipliğiyle Türkiye, küresel iklim siyasetini belirleyici bir mertebeye yükselmiştir. İklim değişikliğiyle mücadelede istikamet çizen bir aktör olmuştur. Ben inanıyorum ki; ülkemiz, siyasetiyle, bürokrasisiyle, sivil toplumuyla, milletimizle 86 milyon hep birlikte, bu tarihi fırsatı mazlum coğrafyalar ve dünyamız lehine kullanacaktır. COP31 başkanlığımızın ülkemiz, milletimiz, dünyamız için hayırlı olsun.

