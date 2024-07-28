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  • 2021 yılındaki üstün çabaları hatırlattı! Bakan Kurum: Deprem bölgesinde de aynı gayretle çalışacağız
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2021 yılındaki üstün çabaları hatırlattı! Bakan Kurum: Deprem bölgesinde de aynı gayretle çalışacağız

Türkiye'nin en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçen Antalya Manavgat'ta 2021'de yaşanan yangın ilişkin paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Aynı anlayış ve kararlılığı asrın felaketini yaşayan vatandaşlarımız için gösteriyoruz. Deprem bölgesinde de her bir ailemizin yüzü gülene kadar aynı gayretle çalışacağız.

AA28 Temmuz 2024 Pazar 11:30 - Güncelleme:
2021 yılındaki üstün çabaları hatırlattı! Bakan Kurum: Deprem bölgesinde de aynı gayretle çalışacağız
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Bakan Kurum, Türkiye'nin en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçen Antalya Manavgat'ta 2021'de yaşanan yangını ve izlerini silmek için çaba verildiğini ve acı günlerin geride kaldığını bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Manavgat'ta yaşadığımız yangın tarihimizin en büyük yangınlarından biriydi. O yangınları ve bizlerde bıraktığı izleri silmek için verdiğimiz çabaları asla unutamayız. Çok şükür ki o acı günler artık geride kaldı, vatandaşlarımızın yüzü gülüyor. Şimdi aynı anlayış ve kararlılığı asrın felaketini yaşayan vatandaşlarımız için gösteriyoruz. Deprem bölgesinde de her bir ailemizin yüzü gülene kadar aynı gayretle çalışacağız."

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