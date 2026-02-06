Bakan Kurum'dan 6 Şubat'ın yıl dönümünde anlamlı buluşma

Kahramanmaraş merkezli "Asrın Felaketi" olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti. Yaklaşık 53 bin kişinin hayatını kaybettiği 100 binden fazla kişinin yaralandığı felaketin yıl dönümünde deprem şehitleri dualarla anıldı.
BAKAN KURUM DEPREMİN SEMBOL İSMİYLE BULUŞTU
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi'nde enkazın altında kalan 16 yaşındaki kızı Irmak Leyla Hançer'in elini tuttuğu fotoğraf karesiyle akıllara kazınan Mesut Hançer ile buluştu.