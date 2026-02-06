İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Şubat 2026 Cuma / 19 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6213
  • EURO
    51,4715
  • ALTIN
    6844.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Kurum'dan 6 Şubat'ın yıl dönümünde anlamlı buluşma
Güncel

Bakan Kurum'dan 6 Şubat'ın yıl dönümünde anlamlı buluşma

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ın simge isimlerinden Mesut Hançer ile buluştu.

HABER MERKEZİ6 Şubat 2026 Cuma 13:56 - Güncelleme:
Bakan Kurum'dan 6 Şubat'ın yıl dönümünde anlamlı buluşma
ABONE OL

Kahramanmaraş merkezli "Asrın Felaketi" olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti. Yaklaşık 53 bin kişinin hayatını kaybettiği 100 binden fazla kişinin yaralandığı felaketin yıl dönümünde deprem şehitleri dualarla anıldı.

BAKAN KURUM DEPREMİN SEMBOL İSMİYLE BULUŞTU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi'nde enkazın altında kalan 16 yaşındaki kızı Irmak Leyla Hançer'in elini tuttuğu fotoğraf karesiyle akıllara kazınan Mesut Hançer ile buluştu.

Büyük depremin sembol ismi kızına koştu

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye birlikleri Kamışlı'ya ilerliyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.