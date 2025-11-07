Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ataşehir Şerifali İmar-İskan Blokları Kentsel Dönüşüm Konutları Kura Çekiliş Töreni'nde konuştu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satırbaşları:

Depremlerden gereken mesajı aldık, almaya devam ediyoruz. Kentsel dönüşüm İstanbul'un istikbalidir, her şeyidir.

İstanbul'u bir numaraya yerleştiriyoruz.

Dünyada tek bir ülke olsaydı başkenti mutlaka İstanbul olurdu. Biz de bu anlayışla İstanbul'a hizmet etmeyi sıradan bir görev olarak görmüyoruz.

100 yılın konut projesinde İstanbul'umuzu bir kez daha balımızın tacı yapıyoruz.

Bu kampanya ile enflasyonun üstünde seyreden haksız kira fiyatları düşecek. Milletimize rahat bir nefes aldıracağız.

Biz, vatandaşımızın mutluluğu, huzuru ve güvenliği için çalışıyoruz.