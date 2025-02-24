Bakan Kurum'dan anlamlı ziyaret

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurum, Gaziantep'te incelemelerde bulunduğu sırada daha önce konteynerde ziyaret ettiği Yılmaz'ın bu kez yeni taşındığı TOKİ evine misafir olarak gitti.

Yaşlı kadınla sohbet eden Kurum, "Sana söz verdiğimi hatırlıyorsun değil mi? Bak o günlerden bugünlere geldik. Allah'a hamdolsun. İnşallah daha güzel günleri hep birlikte göreceğiz." ifadesini kullandı.

Bakanlık ekipleri de Yılmaz'ın torunu İpek'e doğum günü sürprizi yaparak pasta kesti.

