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Bakan Kurum'dan anlamlı ziyaret

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde daha önce konteynerde ziyaret ettiği 75 yaşındaki Nelbi Yılmaz'ın depremin ardından taşındığı yeni evine konuk oldu.

AA24 Şubat 2025 Pazartesi 12:47 - Güncelleme:
Bakan Kurum'dan anlamlı ziyaret
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurum, Gaziantep'te incelemelerde bulunduğu sırada daha önce konteynerde ziyaret ettiği Yılmaz'ın bu kez yeni taşındığı TOKİ evine misafir olarak gitti.

Yaşlı kadınla sohbet eden Kurum, "Sana söz verdiğimi hatırlıyorsun değil mi? Bak o günlerden bugünlere geldik. Allah'a hamdolsun. İnşallah daha güzel günleri hep birlikte göreceğiz." ifadesini kullandı.

Bakanlık ekipleri de Yılmaz'ın torunu İpek'e doğum günü sürprizi yaparak pasta kesti.

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