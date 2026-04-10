Bakan Kurum'dan asrın inşası vurgusu: Bizi eleştirenlere cevabı sahada verdik

Bakan Kurum, Çorum Atatürk Spor Salonu'nda "Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut" kapsamında düzenlenen "Ev Sahibi Türkiye Kura Çekim Töreni"nde yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181. yıl dönümü kutladı.

Çorum'un Hititlerden Selçuklu'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan medeniyet zincirinin en özel halkalarından biri olduğunu belirten Kurum, 500 bin sosyal konut hamlesinin Çorum etabında 2 bin 867 yeni konut yapılacağını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çorum Atatürk Spor Salonu'nda "Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut" kapsamında düzenlenen "Ev Sahibi Türkiye Kura Çekim Töreni"ne katıldı. Bakan Kurum, tören öncesi Çorum Valiliği'ni ziyaret etti.

Kurum, bakanlık olarak Çorum'da bugüne kadar 61 milyar liralık yatırım yaptıklarını, 9 milyar lira bütçeli projelerin de devam ettiğini dile getirerek, Çorum ve Bayat içme suyu ve arıtma tesislerini hizmete sunduklarını, 400 bin metrekare büyüklüğe sahip 6 millet bahçesini hayata geçirdiklerini kaydetti.

İlk Evim Arsa Projesi kapsamında tapu devir işlemlerinin 2 ay içinde tamamlanacağını aktaran Kurum, Üyük ve Şekerbey mevkilerine yapılacak 225 iş yerinin ihalesinin 22 Mayıs'ta yapılacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 24 yıldır sürdürülen hizmet siyasetinin merkezinde her zaman halkın bulunduğuna işaret eden Kurum, halkın güvenliği, huzuru ve refahı için çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.

"AVRUPA ÜLKESİ BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ ALANI YENİDEN AYAĞA KALDIRDIK"

Bakan Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde asrın felaketinin yaşandığını, 11 ilde ağır yıkım olduğunu ve 50 binden fazla insanın yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Milletçe tarifi mümkün olmayan bir acı yaşadık. Acımız gücümüz oldu, el ele verdik. Yıkılan hayatları, umutları ve hayalleri yeniden filizlendirmek için 11 ilimizde eş zamanlı yürüttüğümüz çalışmalarla bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı yeniden ayağa kaldırdık. Bütün konut ve iş yerlerini yaparak 500 bine yakın evi tamamladık. 2 milyondan fazla vatandaşımızı evlerine kavuşturduk. Çarşısıyla, meydanıyla, altyapısıyla şehirlerimizi topyekun ayağa kaldırdık. Hamdolsun, verdiğimiz her sözün arkasında durduk. Devletimizin gücü, milletimizin desteği ve kararlı yönetim anlayışıyla bu süreci alnımızın akıyla tamamladık."

Kurum, yeniden inşa sürecinin Türkiye'nin kapasitesinin ve kararlılığının göstergesi olduğunu belirterek, "Deprem bölgesi, devlet-millet dayanışmasının en güçlü örneğidir. Asrın inşası, Türkiye'nin başarısıdır, Türkiye'nin yüz akıdır." ifadesini kullandı.

Asrın inşasındaki tecrübenin Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 500 bin konut ile 81 ile yayıldığını anlatan Kurum, proje kapsamında şimdiye dek 79 ilde kuraların çekildiğini, 403 bin hak sahibinin belirlendiğini, Çorum'da ise 2 bin 867 hak sahibi için kura çekimi yapıldığını söyledi.

İstanbul'da 25 Nisan'da düzenlenecek törenle kura çekimlerinin tamamlanacağını bildiren Kurum, "Sonrasında hızla temelleri atmaya başlayacağız. Evleri tamamlayıp en hızlı şekilde teslim etmek öncelikli konumuz olacak. İki yıl içinde de anahtarları vermeyi hedefliyoruz. İnşallah 'Ev Sahibi Türkiye' hedefimizle dar gelirli kardeşlerimiz en güzel evlerde oturacak, çocuklarımız güvenli yuvalarda büyüyecek, ailelerimiz huzur içinde yaşayacak. Elbette devletimizin gücünü, şefkatini ve kararlılığını her zaman yanlarında hissedecekler." diye konuştu.

"BİZİ ELEŞTİRENLERE CEVABI SAHADA VERDİK"

Şehir meselesini günlük siyasetin tartışmalarına sıkıştırmadıklarını, siyasetin ölçüsünü söz ya da slogana yaslanan alkış değil, ortaya konulan iş, tamamlanan proje, yükselen konut ve teslim edilen anahtar olarak gördüklerini vurgulayan Kurum, şöyle konuştu:

"Bizi eleştirenler oldu, 'yapamazlar' diyenler oldu, biz ise cevabı hep sahada verdik, yükselen vinçlerle verdik, gece gündüz çalışan iş makineleriyle verdik, anahtar teslim törenlerinde mutluluktan gözyaşı döken annelerle verdik. Hep dedik ki, 'Şehircilik hamasetle yapılmaz. Kentsel dönüşüm, sosyal medya paylaşımıyla gerçekleşmez. Afetlere karşı dirençli şehirler sloganla değil planla, projeyle ve kararlı bir iradeyle kurulur'. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz tam da bu duruşta kendini bulmaktadır. Bu vizyon güvenli ve huzurlu şehirler inşa eden, sözü yerde kalmayan, milletine güven veren bir devletin iradesidir.

Başka bir yönüyle bugün Türkiye, etrafı krizlerle, çatışmalarla çevrili bir coğrafyada güven veren, istikrar üreten bir ülke olduysa bu vizyonu ortaya koyan güçlü iradenin sayesindedir. Çünkü bu güç, kendiliğinden ortaya çıkmış değildir. Bu güç son çeyrek asırda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan'ın ortaya koyduğu liderliğin, kararlılığın ve ona güvenen millet iradesinin eseridir. Türkiye artık içine kapanan değil, bölgesine yön veren, küresel ölçekte söz söyleyen bir ülkedir. Nitekim ülkemizin Antalya'da düzenlenecek COP31 zirvesine ev sahipliği yapacak olması, Türkiye'nin, artık çevre ve iklim alanında da dünyaya yön veren bir aktör oluşunun resmidir."

Törende konuşmaların ardından İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından dua edildikten sonra Bakan Kurum ve protokol üyelerinin temsili butona basmasıyla kura çekimi yapıldı.

Törene Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Levent Sungur ile vatandaşlar katıldı.