Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya Bakırcılar Çarşısı'nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satırbaşları:

Yıl sonuna kadar hedefimize ulaşacağız.

Özgür Özel'in deprem bölgesine dair söylediği sözlere ve yalanlara artık hayret etmiyoruz. Bizi üzen, 11 ilin dağında taşında 3500 şantiyede gece gündüz çalışan, canını dişine takan işçimize yapılan haksızlıktır.

Baklava kutusundaki parayla kaç daire yapardınız, çivi bile çakmadınız. CHP önce aynaya bakmalıdır. Ellerinde birçok belediye var. 'Yüzlerce konut yapacağız, hatta bedava vereceğiz' dediler. Neden yapmadınız? İzmir'de kooperatif kurup 'Konut yapacağız' diye kandırdığınız vatandaşımıza, o konutların hesabını verin. Özgür Özel, sana buradan ekmek çıkmaz.